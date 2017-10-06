Спасение лисичек

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bozon house 06.10.2017 в 17:08:15 # 635320
bozon house 06.10.2017 в 17:12:30 # 635323
Цитата: Лялька от 06.10.2017 17:10:00Значит + лисобег.
Их же еще и поймать надо...
Их же еще и поймать надо...
Странник 626 06.10.2017 в 19:31:45 # 635371
Цитата: Софруджу от 06.10.2017 18:45:29В осушенный искусственный водоём.
Не понял, что это такое, куда они упали?
Не понял, что это такое, куда они упали?
Цитата: старик от 06.10.2017 19:26:49
А что, лисички не кусаются? Зубки то у них острые.
А что, лисички не кусаются? Зубки то у них острые.
Плюс вирус бешенства .