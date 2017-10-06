Гигантский авиалайнер закрутило при посадке из-за урагана
danilov 07 Октября 2017 в 12:22:05
В Сети появилась запись экстремальной посадки в аэропорту Дюссельдорфа авиалайнера A380. После касания взлетно-посадочной полосы огромную машину из-за сильных порывов ветра стало в буквальном смысле слова мотать из стороны в сторону. К счастью, пилотам удалось удержать ситуацию под контролем.
Видео было опубликовано 5 октября на Youtube-канале HvdH-Plane-Spotter. Самолет принадлежал компании Emirates и выполнял рейс из Дубаи.