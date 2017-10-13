Толерантность поляков

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danilov 13 Октября 2017 в 12:06:32
В машине были не немцы, а поляки. А про поляков по всей Европе плохая слава ходит. Например, польские футбольные хулиганы давно уже считаются самыми злыми, даже злее немецких и российских. А еще поляки очень не любят беженцев, причем настолько, что Варшава официально послала подальше Евросоюз с его требованиями о квоте по размещению. Позиция принципиальная, Польша готова даже к возможным санкциям, но вся эта смуглая рать на территорию страны не попадет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что не характерно, один.
Freeman_kep 13.10.2017 в 12:16:23 # 636854
Жалко детей, которых эти мрази конченные насилуют почти прямо на улицах. Дети всегда отвечают за тупость родителей.
Привыкли немецких женщин унижать, а тут большой и толстый дяденька навалял не разговаривая.