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Толерантность поляков
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danilov 13 Октября 2017 в 12:06:32
Великолепное видео из Германии, где афронемец-беженец решил остановить машину с немцами и показать им, кто в Германии главный.
В машине были не немцы, а поляки. А про поляков по всей Европе плохая слава ходит. Например, польские футбольные хулиганы давно уже считаются самыми злыми, даже злее немецких и российских. А еще поляки очень не любят беженцев, причем настолько, что Варшава официально послала подальше Евросоюз с его требованиями о квоте по размещению. Позиция принципиальная, Польша готова даже к возможным санкциям, но вся эта смуглая рать на территорию страны не попадет.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 13.10.2017 в 12:10:46   # 636852
Нигерок явно рамс попутал.
Что не характерно, один.
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  Freeman_kep 13.10.2017 в 12:16:23   # 636854
Похожи на "священных" обезьян из стран Азии, где их нельзя трогать, те грабят людей, ведут себя по скотски, нападают на туристов и никто их не трогает. Безнаказанность порождает повторные акты преступлений!
Жалко детей, которых эти мрази конченные насилуют почти прямо на улицах. Дети всегда отвечают за тупость родителей.
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  AWP 13.10.2017 в 12:18:19   # 636855
Правильно. Нечего со своим уставом лезть.
Привыкли немецких женщин унижать, а тут большой и толстый дяденька навалял не разговаривая.
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  Лялька 13.10.2017 в 12:20:00   # 636857
Поляки красавы!!!!!!!!!!
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  Jokerkz 13.10.2017 в 12:29:25   # 636861
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  Pole13 13.10.2017 в 12:33:30   # 636862
"Гость" должен знать свое место.
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  Snake666 13.10.2017 в 13:56:50   # 636866
Не люблю ляхов, но тут однозначно поддерживаю.
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  Свомпи 13.10.2017 в 14:14:37   # 636867
Афронемец🤐
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