В США рассекретили записи ядерных испытаний времен холодной войны

"К нам поступило множество запросов по поводу этих видеозаписей и мы считаем, что публика имеет право увидеть съемку", — сказал ученый.Сказали бы правду, для Ким Чен Ына, что-б боялся
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Декабря 2017 в 18:41:38
Отмечается, что это уже вторая партия роликов, выложенная на специально созданном YouTube-канале. Первую опубликовали в марте этого года. Всего в распоряжении команды физиков, возглавляемой Грегом Сприггсом, находятся порядка 10 тысяч фильмов, из них рассекречены 750.
Среди прочего специалисты обнародовали кадры испытаний Harlem в рамках проекта Dominic, которые прошли 12 июня 1962 года в Тихом океане над островом Рождества. В рамках проекта военные провели 105 взрывов. В большинстве случаев бомбы сбрасывали с межконтинентального стратегического бомбардировщиков B-52. Мощность ядерных устройств составляла 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
"К нам поступило множество запросов по поводу этих видеозаписей и мы считаем, что публика имеет право увидеть съемку", — сказал ученый.
Лаборатория поясняет, что целью публикации является изучение последствий эксперимента, в том числе – определение точного количества высвобождаемой при взрыве энергии. Помимо этого, фильмы оцифруют для сохранения данных, ранее размещенных на пленке.
РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: 12АТП2 от 16.12.2017 21:12:44
Я прнимаю ядерный взрыв в поверхности и глубинный под землей, но зачем их взрывать в атмосфере?
Я прнимаю ядерный взрыв в поверхности и глубинный под землей, но зачем их взрывать в атмосфере?
Самые информативные испытания - атмосферные на разных высотах, наземные, подводные и заатмосферные(космические). Другое дело, что получив максимум информации по практически всем параметрам, ядерные державы подписали Договор о запрещении ядерных испытаниях в трёх средах, и отдельно о запрете ЯИ в космосе.
Остались только подземные
Цитата: 12АТП2 от 16.12.2017 21:12:44
Я прнимаю ядерный взрыв в поверхности и глубинный под землей, но зачем их взрывать в атмосфере?
Я прнимаю ядерный взрыв в поверхности и глубинный под землей, но зачем их взрывать в атмосфере?
на самом деле, даже простая атомная бомба взрывается над землей. так больше поражающий эффект.