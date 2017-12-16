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В США рассекретили записи ядерных испытаний времен холодной войны
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danilov 16 Декабря 2017 в 18:41:38
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В США рассекретили 62 видеозаписи атмосферных ядерных испытаний, которые проводились в 1945-1962 годах. Об этом сообщается на сайте Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора.



Отмечается, что это уже вторая партия роликов, выложенная на специально созданном YouTube-канале. Первую опубликовали в марте этого года. Всего в распоряжении команды физиков, возглавляемой Грегом Сприггсом, находятся порядка 10 тысяч фильмов, из них рассекречены 750.

Среди прочего специалисты обнародовали кадры испытаний Harlem в рамках проекта Dominic, которые прошли 12 июня 1962 года в Тихом океане над островом Рождества. В рамках проекта военные провели 105 взрывов. В большинстве случаев бомбы сбрасывали с межконтинентального стратегического бомбардировщиков B-52. Мощность ядерных устройств составляла 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

"К нам поступило множество запросов по поводу этих видеозаписей и мы считаем, что публика имеет право увидеть съемку", — сказал ученый.

Лаборатория поясняет, что целью публикации является изучение последствий эксперимента, в том числе – определение точного количества высвобождаемой при взрыве энергии. Помимо этого, фильмы оцифруют для сохранения данных, ранее размещенных на пленке.

РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  grin 16.12.2017 в 20:52:39   # 649869
Quote:
"К нам поступило множество запросов по поводу этих видеозаписей и мы считаем, что публика имеет право увидеть съемку", — сказал ученый.
Сказали бы правду, для Ким Чен Ына, что-б боялся
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  12АТП2 16.12.2017 в 21:12:44   # 649870
Я прнимаю ядерный взрыв в поверхности и глубинный под землей, но зачем их взрывать в атмосфере?
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  Мура45 16.12.2017 в 22:02:25   # 649875
Цитата: 12АТП2 от 16.12.2017 21:12:44
Я прнимаю ядерный взрыв в поверхности и глубинный под землей, но зачем их взрывать в атмосфере?

Самые информативные испытания - атмосферные на разных высотах, наземные, подводные и заатмосферные(космические). Другое дело, что получив максимум информации по практически всем параметрам, ядерные державы подписали Договор о запрещении ядерных испытаниях в трёх средах, и отдельно о запрете ЯИ в космосе.
Остались только подземные
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  332-712 17.12.2017 в 01:31:23   # 649897
Цитата: 12АТП2 от 16.12.2017 21:12:44
Я прнимаю ядерный взрыв в поверхности и глубинный под землей, но зачем их взрывать в атмосфере?


на самом деле, даже простая атомная бомба взрывается над землей. так больше поражающий эффект.
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