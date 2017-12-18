Best of Web - HD - Zapatou

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Странник 626 18 Декабря 2017 в 11:46:18
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Цитата: shlenchak от 18.12.2017 15:17:00
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье.
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье.
Было бы желание, можно и у нас "жизнь, эмоции, счастье" найти))
Странник 626 18.12.2017 в 15:56:36 # 650127
MишаМашкевич 18.12.2017 в 16:26:38 # 650130
Хотя если посудить, то даже видео с детьми которые все нервы и терпение истрепали, чувственее и мимишнее твоего видео где ты на необитаемом островке впервые или твоей самой сумасшедшей выходки.
Это жизнь. Иногда и гавно случается, иногда чудо. Этим оно и прекрасна. Главное уметь видеть это.
Цитата: shlenchak от 18.12.2017 15:17:00
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье. А у нас сегодня на работу, существовать от зп до зп
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье. А у нас сегодня на работу, существовать от зп до зп
Цитата: jumanjiqz от 18.12.2017 17:28:15
Цитата: shlenchak от 18.12.2017 15:17:00
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье. А у нас сегодня на работу, существовать от зп до зп
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье. А у нас сегодня на работу, существовать от зп до зп
Касается всех НЫТИКОВ