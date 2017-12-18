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Best of Web - HD - Zapatou
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Странник 626 18 Декабря 2017 в 11:46:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 18.12.2017 в 14:14:41   # 650111
Класс, эпично! Обожаю подобные видео.
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  Texacian 18.12.2017 в 14:20:17   # 650114
Только музыка не понравилась, смотрел на скорости 2 и под "А сейчас хочу в пляс" - то что надо!
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  shlenchak 18.12.2017 в 15:17:00   # 650122
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье. А у нас сегодня на работу, существовать от зп до зп
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  WauTaH 18.12.2017 в 15:53:48   # 650126
Цитата: shlenchak от 18.12.2017 15:17:00
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье.


Было бы желание, можно и у нас "жизнь, эмоции, счастье" найти))
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  Странник 626 18.12.2017 в 15:56:36   # 650127
Так-же взгляните видео 2015-2016 годов, кто не видел - по-моему они ещё более захватывающие.



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  MишаМашкевич 18.12.2017 в 16:26:38   # 650130
Вот поэтому и говорят, что коллекционировать надо впечетления, эмоции, а не материальное(каюсь сама такая).
Хотя если посудить, то даже видео с детьми которые все нервы и терпение истрепали, чувственее и мимишнее твоего видео где ты на необитаемом островке впервые или твоей самой сумасшедшей выходки.
Это жизнь. Иногда и гавно случается, иногда чудо. Этим оно и прекрасна. Главное уметь видеть это.
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  Пришелец 18.12.2017 в 16:47:25   # 650132
супер- на одном дыхании
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  jumanjiqz 18.12.2017 в 17:28:15   # 650135
Цитата: shlenchak от 18.12.2017 15:17:00
Блин вот это жизнь, эмоции, счастье. А у нас сегодня на работу, существовать от зп до зп

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  Мура45 18.12.2017 в 18:00:23   # 650139
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  Мура45 18.12.2017 в 19:32:54   # 650144
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