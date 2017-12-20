Огромный привет пигалице, которая сегодня выезжала на белой Ладе со стоянки в центральном парке у бывшего кинотеатра "Шымкент"... ПОЖАЛУЙСТА БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ТАМ ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА И СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ЗЕБРА НАРИСОВАНА, НА НЕЙ НУЖНО ПЕШЕХОДОВ ПРОПУСКАТЬ, А НЕ ДАВИТЬ НЕВОЗМУТИМО, типа вас много, а я одна такая...Девушки-водители - пост не против вас всех, меня самого девушка парковаться учила когда-то, просто звезды так совпали...