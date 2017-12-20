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Просто шок .
Цитата: GoodZone от 20.12.2017 17:26:31
Огромный привет пигалице, которая сегодня выезжала на белой Ладе со стоянки в центральном парке у бывшего кинотеатра "Шымкент"... ПОЖАЛУЙСТА БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ТАМ ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА И СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ЗЕБРА НАРИСОВАНА, НА НЕЙ НУЖНО ПЕШЕХОДОВ ПРОПУСКАТЬ, А НЕ ДАВИТЬ НЕВОЗМУТИМО, типа вас много, а я одна такая... Девушки-водители - пост не против вас всех, меня самого девушка парковаться учила когда-то, просто звезды так совпали...
Огромный привет пигалице, которая сегодня выезжала на белой Ладе со стоянки в центральном парке у бывшего кинотеатра "Шымкент"... ПОЖАЛУЙСТА БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ТАМ ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА И СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ЗЕБРА НАРИСОВАНА, НА НЕЙ НУЖНО ПЕШЕХОДОВ ПРОПУСКАТЬ, А НЕ ДАВИТЬ НЕВОЗМУТИМО, типа вас много, а я одна такая... Девушки-водители - пост не против вас всех, меня самого девушка парковаться учила когда-то, просто звезды так совпали...
бывает... я как-то, давно уже, сдавал назад и задел двух женщин. виноват. а еще как-то, заезжал на АЗС и обрызгал проходившую по тротуару девушку. несильно, обувь только. в зеркало увидел. потом, стоял и решал - стоит ли подойти и извиниться. может познакомился бы, девушка симпатишная была. глядишь, дальше больше. женился бы, дети появились. спорили бы, какой фильм смотреть; почему мусор именно я должен выносить; у кого родственники лучше; почему ужин не готов и с чего это я только и делаю, что жру; кто детей заберет; ничего мы не проехали и никуда не опоздаем...
нее, хорошо, что я не подошел извиняться. ну его к черту...