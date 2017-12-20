Найти за 7 минут

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Северный чел 20.12.2017 в 16:29:24 # 650362
вот так, как-то
Цитата: Северный чел от 20.12.2017 16:29:24
есть и плюсы, и минусы в этом. но как говорят: благими намерениями выстроена дорога в ад. это к тому, что это действительно увеличиват безопасность, но... вот это "но" очень сильно мешает.
вот так, как-то
есть и плюсы, и минусы в этом. но как говорят: благими намерениями выстроена дорога в ад. это к тому, что это действительно увеличиват безопасность, но... вот это "но" очень сильно мешает.
вот так, как-то
Это не решение задачи повышения безопасности. Это просто взятие под жесткий контроль.
Freeman_kep 20.12.2017 в 18:13:29 # 650387
Цитата: Freeman_kep от 20.12.2017 18:13:29
В ПЕрми поставьте такие камеры, через пару дней не найдете)
В ПЕрми поставьте такие камеры, через пару дней не найдете)
А что в Перми не так?