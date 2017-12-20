Найти за 7 минут

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danilov 20 Декабря 2017 в 15:32:33
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  строитель 20.12.2017 в 15:58:48   # 650357
Ссыкотно как то
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  Северный чел 20.12.2017 в 16:29:24   # 650362
есть и плюсы, и минусы в этом. но как говорят: благими намерениями выстроена дорога в ад. это к тому, что это действительно увеличиват безопасность, но... вот это "но" очень сильно мешает.
вот так, как-то
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  Absolute 20.12.2017 в 16:38:33   # 650366
Цитата: Северный чел от 20.12.2017 16:29:24
есть и плюсы, и минусы в этом. но как говорят: благими намерениями выстроена дорога в ад. это к тому, что это действительно увеличиват безопасность, но... вот это "но" очень сильно мешает.
вот так, как-то

Это не решение задачи повышения безопасности. Это просто взятие под жесткий контроль.

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  jumanjiqz 20.12.2017 в 18:02:06   # 650384
Я вам покажу следить за мной!
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  Freeman_kep 20.12.2017 в 18:13:29   # 650387
В ПЕрми поставьте такие камеры, через пару дней не найдете)
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  Мура45 20.12.2017 в 18:35:59   # 650390
Цитата: Freeman_kep от 20.12.2017 18:13:29
В ПЕрми поставьте такие камеры, через пару дней не найдете)


А что в Перми не так?
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