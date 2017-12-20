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Чью сторону займут феменистки?
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danilov 20 Декабря 2017 в 15:43:48
Мужчина и девушка подставные. Мужчина кричит что поддерживает женщин.
Комментарии,
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GoodZone
20.12.2017 в 17:34:10
# 650377
У феминисток наверное взрыв мозга произошел! сбой в программе...
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