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Чью сторону займут феменистки?
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danilov 20 Декабря 2017 в 15:43:48
Мужчина и девушка подставные. Мужчина кричит что поддерживает женщин.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 20.12.2017 в 17:34:10   # 650377
У феминисток наверное взрыв мозга произошел! сбой в программе...
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