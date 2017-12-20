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Ликвидация боевиков в Дагестане
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danilov 20 Декабря 2017 в 15:50:26
Трое боевиков, которые ранее были заблокированы в доме в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана, ликвидированы.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 20.12.2017 в 15:54:30   # 650356
Раздавили это говнище в Сирии вот оно и полезло во все стороны. В том числе и к вам и к нам
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  Absolute 20.12.2017 в 16:13:34   # 650361
С ними только так. И никак по-другому. Полная ликвидация.
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  ямиеом 20.12.2017 в 17:11:57   # 650372
Цитата: строитель от 20.12.2017 15:54:30
Раздавили это говнище в Сирии вот оно и полезло во все стороны. В том числе и к вам и к нам
да и у нас этого бородатого говнища хватает
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  Мура45 20.12.2017 в 18:32:08   # 650389
Цитата: ямиеом от 20.12.2017 17:11:57
Цитата: строитель от 20.12.2017 15:54:30
Раздавили это говнище в Сирии вот оно и полезло во все стороны. В том числе и к вам и к нам
да и у нас этого бородатого говнища хватает


Это как призыв? Или пострадали от них физически?
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