Ликвидация боевиков в Дагестане

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danilov 20 Декабря 2017 в 15:50:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: строитель от 20.12.2017 15:54:30да и у нас этого бородатого говнища хватает
Раздавили это говнище в Сирии вот оно и полезло во все стороны. В том числе и к вам и к нам
Раздавили это говнище в Сирии вот оно и полезло во все стороны. В том числе и к вам и к нам
Цитата: ямиеом от 20.12.2017 17:11:57
Цитата: строитель от 20.12.2017 15:54:30да и у нас этого бородатого говнища хватает
Раздавили это говнище в Сирии вот оно и полезло во все стороны. В том числе и к вам и к нам
Раздавили это говнище в Сирии вот оно и полезло во все стороны. В том числе и к вам и к нам
Это как призыв? Или пострадали от них физически?