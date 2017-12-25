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Дед Мороз вместо Санта-Клауса: «русские хакеры» взломали Рождество
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danilov 25 Декабря 2017 в 14:59:06


RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 25.12.2017 в 15:10:04   # 651153
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  shy_ric 25.12.2017 в 15:11:38   # 651154
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  SlavOst 25.12.2017 в 15:14:39   # 651156
Я узнал, что у меня есть огромная семья...
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  decoder 25.12.2017 в 15:18:53   # 651157
АААаааааааааааааааа.... Вот это они подЪёбнули так подЪебнули!!! RT МОЛОРИКИ!!!
Туда же - https://www.youtube.com/watch?v=Q52oDg1kRJE
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  decoder 25.12.2017 в 15:31:09   # 651162
Что примечательно, ролик что у меня, прислали кенты с АмэрикЕ!!!
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  KapitanNemo 25.12.2017 в 15:54:04   # 651164
Стишок из фильма "Брат-2"?
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  Лялька 25.12.2017 в 16:41:07   # 651180
Прикольненько...
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  babki 25.12.2017 в 17:34:58   # 651186
Знатные тролли RTшники
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  едридмадрид 25.12.2017 в 17:45:24   # 651187
Цитата: babki от 25.12.2017 17:34:58
Знатные тролли RTшники


за то БАБЛО которое из государственного бюджета России получает , главная рулевая армянка из российского РТ ,
не только Дедом Морозом американцев поздравить должна ,
но и марсиян с лунатиками , да и всю вселенную
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  walker 25.12.2017 в 20:19:38   # 651212
Цитата: babki от 25.12.2017 17:34:58
Знатные тролли RTшники

Да сплошь тролли. Путин, Лавров, Захарова, Конашенков, Рогозин...
Политикам не запрещено быть «остроумным». Да и запрос у общества нынче такой)))
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