Дед Мороз вместо Санта-Клауса: «русские хакеры» взломали Рождество

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danilov 25 Декабря 2017 в 14:59:06
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
Туда же - https://www.youtube.com/watch?v=Q52oDg1kRJE
KapitanNemo 25.12.2017 в 15:54:04 # 651164
едридмадрид 25.12.2017 в 17:45:24 # 651187
Цитата: babki от 25.12.2017 17:34:58
Знатные тролли RTшники
Знатные тролли RTшники
за то БАБЛО которое из государственного бюджета России получает , главная рулевая армянка из российского РТ ,
не только Дедом Морозом американцев поздравить должна ,
но и марсиян с лунатиками , да и всю вселенную
Цитата: babki от 25.12.2017 17:34:58
Знатные тролли RTшники
Знатные тролли RTшники
Да сплошь тролли. Путин, Лавров, Захарова, Конашенков, Рогозин...
Политикам не запрещено быть «остроумным». Да и запрос у общества нынче такой)))