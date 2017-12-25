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Парень после ссоры с девушкой бросился под авто в Усть-Каменогорске
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danilov 25 Декабря 2017 в 15:48:45


В Усть-Каменогорске парень бросился под колеса автомобиля после ссоры со своей девушкой. Момент ДТП запечатлели камеры наружного наблюдения, сообщает YK-avto.kz со ссылкой на пресс-службу УВД города. ДТП произошло 21 декабря около 10.20 на улице Октябрьской. Молодой человек 1999 года рождения прогуливался с девушкой. Между ними произошла ссора, из-за которой парень пригрозил броситься под колеса. Подруга проигнорировала сказанное. Тогда он дождался проезжающего Lexus и выбежал на проезжую часть.

"Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе УВД. По данным полиции, виновником аварии является пешеход. Ему выписан административный протокол по статье "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 25.12.2017 в 15:59:22   # 651165
А не было бы видео, посадили водителя ((
и все тут кричащие, что автомобиль - это повышенная ответственность и внимание, поэтому всегда виноват водитель,смотрите... в чем виноват водитель???
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  KAN13 25.12.2017 в 16:13:17   # 651168

" Ему выписан административный протокол по статье "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения"." " .

Зачем протокол ? , надо было добить подранка и все дела .
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  Денис222 25.12.2017 в 16:17:00   # 651169
Я понимаю как женщины могут выепать мозг...но себя любимого уе/бать об автомобиль...идиот блеать! Я конечно понимаю 18 лет, куда пушка, туда и танк...но сколько их (баб) еще будет впереди...заипешься отмахиваться... . Да и мама его не заслужила такого...
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  decoder 25.12.2017 в 16:25:16   # 651171
Видать не зря дефка его бартанула раз до такого додумался! Эх.. сколько идиотов...
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  строитель 25.12.2017 в 16:27:04   # 651174
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  DuMoH 25.12.2017 в 16:37:16   # 651178
Если он обиделся на девушку, зачем подставлять ни в чем не виновного водителя?
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  Лялька 25.12.2017 в 16:48:36   # 651181
Ну, и дурак!
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  Мура45 25.12.2017 в 17:18:01   # 651183
Мало, что покалечился, так ещё и на ремонт точилы попал, скорее всего.
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  едридмадрид 25.12.2017 в 17:27:10   # 651184
Цитата: DuMoH от 25.12.2017 16:37:16
Если он обиделся на девушку, зачем подставлять ни в чем не виновного водителя?


эх времена , эх нравы ( романтические чувства и их отрицание - это классика жанра , иногда с очень плачевным-трагическим концом)

ничего не меняется с годами ,
вон в армейке при СССР у нас в соседнем полку , парнишка на карауле ,тоже после получения письма от " любимой"сделал самострел ( благо что не в голову ) но откачали ,
еле откачали крови много потерял , но у нас хлопцев полно здоровых было и кровь рекой текла ,

так вот вздрючили наш гарнизон по самые гланды

так что , неокрепшие молодые нервы и безответная любовь - это КЛАССИКА
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  Мура45 25.12.2017 в 18:11:31   # 651194
едридмадрид 25.12.2017 в 17:27:10

Quote:
в армейке при СССР у нас в соседнем полку , парнишка на карауле ,тоже после получения письма от " любимой"сделал самострел


Если взять статистику летальных случаев, которые зачитывал нам начштаба части на разводе в наряд, то выходило, в среднем, около 18-20 смертей в сутки по всей Армии и Флоту СССР, ВВ и других войсковых подразделений. Причём, на суициды приходилось 2-3 случая в сутки.
Начштаб чуть ли не уговаривал нас, солдатиков, мол, дождитесь дембеля, поедете домой, а там баб видимо-невидимо, без проблем найдёте другую, только глупостей не совершайте - жизнь одна.
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  старик 25.12.2017 в 19:03:54   # 651205
Quote:
"Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга
Черепно мозговую он получил гораздо раньше!
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  Sr. Leonsio 25.12.2017 в 22:21:23   # 651237
Слабак и недалекого ума. При чем тут водитель автомобиля и его машина? Представляю сколько нервов у водилы потрепано. Под поезд кидаться надо было!
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  Sr. Leonsio 25.12.2017 в 22:24:59   # 651238
Цитата: старик от 25.12.2017 19:03:54
Quote:
"Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга
Черепно мозговую он получил гораздо раньше!


Напомнило...
Доктор - интерну:
Д- Пишите - у больного травма черепной коробки.
И - Может черепно мозговая травма?
Д - Если в этой черепной коробке был бы мозг, то он бухой с любовницей ночью домой не приперся.
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