Парень после ссоры с девушкой бросился под авто в Усть-Каменогорске

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danilov 25 Декабря 2017 в 15:48:45
В Усть-Каменогорске парень бросился под колеса автомобиля после ссоры со своей девушкой. Момент ДТП запечатлели камеры наружного наблюдения, сообщает YK-avto.kz со ссылкой на пресс-службу УВД города. ДТП произошло 21 декабря около 10.20 на улице Октябрьской. Молодой человек 1999 года рождения прогуливался с девушкой. Между ними произошла ссора, из-за которой парень пригрозил броситься под колеса. Подруга проигнорировала сказанное. Тогда он дождался проезжающего Lexus и выбежал на проезжую часть.
"Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе УВД. По данным полиции, виновником аварии является пешеход. Ему выписан административный протокол по статье "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".
Комментарии, по рейтингу, по дате
и все тут кричащие, что автомобиль - это повышенная ответственность и внимание, поэтому всегда виноват водитель,смотрите... в чем виноват водитель???
" Ему выписан административный протокол по статье "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения"." " .
Зачем протокол ? , надо было добить подранка и все дела .
едридмадрид 25.12.2017 в 17:27:10 # 651184
Цитата: DuMoH от 25.12.2017 16:37:16
Если он обиделся на девушку, зачем подставлять ни в чем не виновного водителя?
Если он обиделся на девушку, зачем подставлять ни в чем не виновного водителя?
эх времена , эх нравы ( романтические чувства и их отрицание - это классика жанра , иногда с очень плачевным-трагическим концом)
ничего не меняется с годами ,
вон в армейке при СССР у нас в соседнем полку , парнишка на карауле ,тоже после получения письма от " любимой"сделал самострел ( благо что не в голову ) но откачали ,
еле откачали крови много потерял , но у нас хлопцев полно здоровых было и кровь рекой текла ,
так вот вздрючили наш гарнизон по самые гланды
так что , неокрепшие молодые нервы и безответная любовь - это КЛАССИКА
Quote:
в армейке при СССР у нас в соседнем полку , парнишка на карауле ,тоже после получения письма от " любимой"сделал самострел
Если взять статистику летальных случаев, которые зачитывал нам начштаба части на разводе в наряд, то выходило, в среднем, около 18-20 смертей в сутки по всей Армии и Флоту СССР, ВВ и других войсковых подразделений. Причём, на суициды приходилось 2-3 случая в сутки.
Начштаб чуть ли не уговаривал нас, солдатиков, мол, дождитесь дембеля, поедете домой, а там баб видимо-невидимо, без проблем найдёте другую, только глупостей не совершайте - жизнь одна.
"Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозгаЧерепно мозговую он получил гораздо раньше!
Sr. Leonsio 25.12.2017 в 22:21:23 # 651237
Sr. Leonsio 25.12.2017 в 22:24:59 # 651238
Цитата: старик от 25.12.2017 19:03:54
Quote:
Quote:
"Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозгаЧерепно мозговую он получил гораздо раньше!
Напомнило...
Доктор - интерну:
Д- Пишите - у больного травма черепной коробки.
И - Может черепно мозговая травма?
Д - Если в этой черепной коробке был бы мозг, то он бухой с любовницей ночью домой не приперся.