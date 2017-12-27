Пристёгивайтесь

да нее. ремень опасен же. он и животы вспарывает, и люди вылетают из авто, не зажимаются в нем, живые остаются. он и движения стесняет, и ключицы ломает...а то, что человек в видео отключился, так он просто пьяный. и ВАЗ виноват. и дороги.