Пристёгивайтесь

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danilov 27 Декабря 2017 в 15:36:47
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  332-712 27.12.2017 в 19:54:32   # 651852
да нее. ремень опасен же. он и животы вспарывает, и люди вылетают из авто, не зажимаются в нем, живые остаются. он и движения стесняет, и ключицы ломает...
а то, что человек в видео отключился, так он просто пьяный. и ВАЗ виноват. и дороги.
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  odysssey 27.12.2017 в 22:51:48   # 651902
Цитата: 332-712 от 27.12.2017 19:54:32
да нее. ремень опасен же. он и животы вспарывает, и люди вылетают из авто, не зажимаются в нем, живые остаются. он и движения стесняет, и ключицы ломает...
а то, что человек в видео отключился, так он просто пьяный. и ВАЗ виноват. и дороги.

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