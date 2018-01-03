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Ускользнул от поезда и даже спасибо не сказал
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danilov 03 Января 2018 в 11:50:26
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jumanjiqz
03.01.2018 в 12:38:45
# 652673
Еще бы чуть-чуть и могли быть последствия...
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lokidogma
03.01.2018 в 13:20:51
# 652683
Пипец он придурок за машину переживал. Нет бы ломать шлакбаум и выбираться из такой ситуации.
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