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Ускользнул от поезда и даже спасибо не сказал
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danilov 03 Января 2018 в 11:50:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 03.01.2018 в 12:38:45   # 652673
Еще бы чуть-чуть и могли быть последствия...
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  lokidogma 03.01.2018 в 13:20:51   # 652683
Пипец он придурок за машину переживал. Нет бы ломать шлакбаум и выбираться из такой ситуации.
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