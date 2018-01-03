Новогоднее лазерное шоу в Дубае попало в книгу рекордов Гиннесса
danilov 03 Января 2018 в 12:07:41
Дубай в новогоднюю ночь установил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу в истории. Достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса как «самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание». Площадь лазерной проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.
Предыдущий подобный рекорд был установлен в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда превышала 46 тысяч квадратных метров. Дубай превзошел этот рекорд более чем в два раза.