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Фильм на выходные Малена
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MишаМашкевич 06 Января 2018 в 16:46:52
Моника Беллуччи прекрасна. Фильм великолепный. Его стоит посмотреть, недооцененный фильм.
Здесь есть практический все: похоть, зависть, любовь, расставание, предательство, унижение. А главное хороший смысл.
http://baskino.co/films/voennye/3598-malena.html
в ютубе нет. а как втыкать сюда в режиме онлайн я нема.
Приятного просмотра.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 06.01.2018 в 17:18:53   # 653356
Ща снова на Мишу накинутся, как рабочие завода Михельсона на Фанни Каплан.

P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.
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  MишаМашкевич 06.01.2018 в 17:37:14   # 653357
Цитата: Лысый от 06.01.2018 17:18:53
Ща снова на Мишу накинутся, как рабочие завода Михельсона на Фанни Каплан.

P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.

моника и сейчас прекрасна.правда.
а с этим велком! я крепкий орешек.
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  Лысый 06.01.2018 в 17:48:51   # 653360
Quote:
а с этим велком! я крепкий орешек.


Welcome to back door? How strong is your back door, and how resilient the nut?
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  MишаМашкевич 06.01.2018 в 17:53:19   # 653362
Цитата: Лысый от 06.01.2018 17:48:51
Quote:
а с этим велком! я крепкий орешек.


Welcome to back door? How strong is your back door, and how resilient the nut?

фу, лысый! кто о чем, лысый о расческе.

крепкий орешек это про то, что достать меня морально тяжело.
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  Лысый 06.01.2018 в 18:05:40   # 653365
Да ладно, Миша, зла не держи. Эт я чиста юмора ради. Как вощеная мембрана завещала.
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  arhar 06.01.2018 в 18:10:30   # 653367
Цитата: Лысый от 06.01.2018 17:18:53
Ща снова на Мишу накинутся, как рабочие завода Михельсона на Фанни Каплан.

P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.

или сейчасной, лет через 15
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  MишаМашкевич 06.01.2018 в 18:22:46   # 653371
Шутка которая повторяется дважды, уже не шутка(да,да я ту оговорку по Фрейду запомнила).
Почему именно бак дор? Может вы латент?
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  arhar 06.01.2018 в 18:50:17   # 653373
MишаМашкевич
вы вообще, кому? вы вообще, с кем?...
Quote:
Шутка которая повторяется дважды

вдвое понятнее))

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  arhar 06.01.2018 в 18:51:29   # 653374
аа-а! лысый! это она про тебя
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  Ал 06.01.2018 в 19:32:14   # 653381
Цитата: Лысый от 06.01.2018 18:05:40
Да ладно, Миша, зла не держи. Эт я чиста юмора ради. Как вощеная мембрана завещала.
Вот смотрю на тебя и возникает вопрос: наФуя Салупе уши?
Эт я чиста юмора ради...
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  Ал 06.01.2018 в 19:57:19   # 653387
Специфический юмор
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  Рамзес 06.01.2018 в 20:19:37   # 653392
Фильм шикарен как и актриса - но моя в разы лучше.
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  jumanjiqz 06.01.2018 в 21:07:08   # 653395
Цитата: Лысый от 06.01.2018 17:18:53


P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.

Не льсти себе, 15 лет назад ты мало что понимал в этом...
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  Лысый 06.01.2018 в 21:19:07   # 653396
Австралопитек, иди вздрочни.



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  Dragon 06.01.2018 в 23:24:59   # 653424
Спасибо Миша, прекрасный фильм!
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  arhar 07.01.2018 в 00:00:22   # 653432
кстати, по фильму, мужики к ней были гораздо добрее, чем женщины.
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  332-712 07.01.2018 в 00:40:10   # 653445
А почему это фильм "недооцененный"? Еще как оцененный, имеет в активе награды. Именно после этого фильма о Монике заговорил весь мир и она стала звездой мирового уровня.
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