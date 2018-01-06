Фильм на выходные Малена

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
MишаМашкевич 06 Января 2018 в 16:46:52
Здесь есть практический все: похоть, зависть, любовь, расставание, предательство, унижение. А главное хороший смысл.
http://baskino.co/films/voennye/3598-malena.html
в ютубе нет. а как втыкать сюда в режиме онлайн я нема.
Приятного просмотра.
Комментарии, по рейтингу, по дате
P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.
MишаМашкевич 06.01.2018 в 17:37:14 # 653357
Цитата: Лысый от 06.01.2018 17:18:53
Ща снова на Мишу накинутся, как рабочие завода Михельсона на Фанни Каплан.
P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.
Ща снова на Мишу накинутся, как рабочие завода Михельсона на Фанни Каплан.
P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.
моника и сейчас прекрасна.правда.
а с этим велком! я крепкий орешек.
а с этим велком! я крепкий орешек.
Welcome to back door? How strong is your back door, and how resilient the nut?
MишаМашкевич 06.01.2018 в 17:53:19 # 653362
Цитата: Лысый от 06.01.2018 17:48:51
Quote:
Welcome to back door? How strong is your back door, and how resilient the nut?
Quote:
а с этим велком! я крепкий орешек.
Welcome to back door? How strong is your back door, and how resilient the nut?
фу, лысый! кто о чем, лысый о расческе.
крепкий орешек это про то, что достать меня морально тяжело.
Цитата: Лысый от 06.01.2018 17:18:53
Ща снова на Мишу накинутся, как рабочие завода Михельсона на Фанни Каплан.
P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.
Ща снова на Мишу накинутся, как рабочие завода Михельсона на Фанни Каплан.
P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.
или сейчасной, лет через 15
MишаМашкевич 06.01.2018 в 18:22:46 # 653371
Почему именно бак дор? Может вы латент?
вы вообще, кому? вы вообще, с кем?...
Quote:
Шутка которая повторяется дважды
вдвое понятнее))
Цитата: Лысый от 06.01.2018 18:05:40Вот смотрю на тебя и возникает вопрос: наФуя Салупе уши?
Да ладно, Миша, зла не держи. Эт я чиста юмора ради. Как вощеная мембрана завещала.
Да ладно, Миша, зла не держи. Эт я чиста юмора ради. Как вощеная мембрана завещала.
Эт я чиста юмора ради...
Цитата: Лысый от 06.01.2018 17:18:53
P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.
P.S. Я б Монике вдул, лет 15 назад.
Не льсти себе, 15 лет назад ты мало что понимал в этом...