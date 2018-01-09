В метро без штанов

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А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.
Цитата: GoodZone от 09.01.2018 16:08:19Да зачем в Сибирь В Астану на денек.
А чего хотят то? Судя по флагу поддержка ЛГБТ... Их бы сейчас в сибирь в таком виде на денек на экскурсию в лес... после этого они бы наверное в подштаниках купались...
Дебилы Не одобряю я этого...
А чего хотят то? Судя по флагу поддержка ЛГБТ... Их бы сейчас в сибирь в таком виде на денек на экскурсию в лес... после этого они бы наверное в подштаниках купались...
Всех собирать в Америку и зарват атомной бомбой
Вы че? Не понимаете
шутка
Цитата: Маке0912 от 09.01.2018 16:41:23
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.
Не понял Маке, а что с калошами не то?
Нормальная такая обувь...
По теме, тоже не понял...что хотели сказать...
Смысл ищете?
Цитата: Денис222 от 09.01.2018 23:50:14
Не понял Маке, а что с калошами не то?
Нормальная такая обувь...
По теме, тоже не понял...что хотели сказать...
Цитата: Маке0912 от 09.01.2018 16:41:23
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.
Не понял Маке, а что с калошами не то?
Нормальная такая обувь...
По теме, тоже не понял...что хотели сказать...
Галоши - вещь! Хоть в офис, хоть на базар.
Цитата: Мура45 от 10.01.2018 00:42:52
Галоши - вещь! Хоть в офис, хоть на базар.
Цитата: Денис222 от 09.01.2018 23:50:14
Не понял Маке, а что с калошами не то?
Нормальная такая обувь...
По теме, тоже не понял...что хотели сказать...
Цитата: Маке0912 от 09.01.2018 16:41:23
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.
Не понял Маке, а что с калошами не то?
Нормальная такая обувь...
По теме, тоже не понял...что хотели сказать...
Галоши - вещь! Хоть в офис, хоть на базар.
Точно! Вот и жена мне говорит, что мне идут калоши, я прямь сексимэн в них... Ей берем какие-то кожаные сапожки...
А мне калоши...
Теперь и с мехом...зимой кайф щщсг! Особенно когда на 4 размера больше...