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В метро без штанов
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danilov 09 Января 2018 в 15:58:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 09.01.2018 в 16:08:19   # 653938
А чего хотят то? Судя по флагу поддержка ЛГБТ... Их бы сейчас в сибирь в таком виде на денек на экскурсию в лес... после этого они бы наверное в подштаниках купались... Дебилы Не одобряю я этого...
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  Прапор 09.01.2018 в 16:12:00   # 653941
Если головы нет то и штаны не нужны
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  Маке0912 09.01.2018 в 16:41:23   # 653952
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.
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  Walter 09.01.2018 в 17:28:20   # 653971
Цитата: GoodZone от 09.01.2018 16:08:19
А чего хотят то? Судя по флагу поддержка ЛГБТ... Их бы сейчас в сибирь в таком виде на денек на экскурсию в лес... после этого они бы наверное в подштаниках купались... Дебилы Не одобряю я этого...
Да зачем в Сибирь В Астану на денек.
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  jumanjiqz 09.01.2018 в 18:05:53   # 653986
А ничего у некоторых формы!
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  старик 09.01.2018 в 18:28:12   # 653996
Европейские ценности? Следующий шаг- массовые сексуальные утехи.
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  Ratkhan 09.01.2018 в 18:52:40   # 654009
Не понемаю европейских национальных цели и задачи. Что творить они
Всех собирать в Америку и зарват атомной бомбой
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  мартин 09.01.2018 в 23:07:28   # 654043
Этож круто млять

Вы че? Не понимаете

шутка
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  Денис222 09.01.2018 в 23:50:14   # 654051
Цитата: Маке0912 от 09.01.2018 16:41:23
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.


Не понял Маке, а что с калошами не то?
Нормальная такая обувь...
По теме, тоже не понял...что хотели сказать...
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  Ал 10.01.2018 в 00:07:54   # 654056
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  Мура45 10.01.2018 в 00:42:52   # 654066
Цитата: Денис222 от 09.01.2018 23:50:14
Цитата: Маке0912 от 09.01.2018 16:41:23
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.


Не понял Маке, а что с калошами не то?
Нормальная такая обувь...
По теме, тоже не понял...что хотели сказать...

Галоши - вещь! Хоть в офис, хоть на базар.
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  Денис222 10.01.2018 в 00:56:10   # 654070
Цитата: Мура45 от 10.01.2018 00:42:52
Цитата: Денис222 от 09.01.2018 23:50:14
Цитата: Маке0912 от 09.01.2018 16:41:23
Фу....
А нас призывают к их ценностям.
Фу....
Лучше в город в калошах пойти.
Чем без штанов.


Не понял Маке, а что с калошами не то?
Нормальная такая обувь...
По теме, тоже не понял...что хотели сказать...

Галоши - вещь! Хоть в офис, хоть на базар.


Точно! Вот и жена мне говорит, что мне идут калоши, я прямь сексимэн в них... Ей берем какие-то кожаные сапожки...
А мне калоши...
Теперь и с мехом...зимой кайф щщсг! Особенно когда на 4 размера больше...
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