В США аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Января 2018 в 11:35:08
Как рассказал генеральный директор парка Джордж Говард изданию Wect, рептилии впали в спячку, высунув нос наружу, чтобы можно было дышать. По его словам, животные при этом понижают температуру тела и замедляют обмен веществ.
Когда лед растает, заявил Говард, аллигаторы начнут терморегуляцию своего тела. «Это просто потрясающая техника выживания», — сказал он и добавил, что никогда раньше такого не видел.
В последние недели на восточном побережье США установилась морозная погода. В некоторых городах температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, погибли десятки человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате