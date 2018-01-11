С такими солдатами и врагов не надо

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danilov 11 Января 2018 в 22:18:44
новость старая, но видео выложили только сейчас
Виновным в уничтожении бронетранспортера признали военнослужащего Семена Мережникова, который решил развести костер для приготовления пищи около замаскированной бронемашины.
БТР-82 во время учебных занятий был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, которые вспыхнули от разведенного костра. В результате было уничтожено амуниции и военной техники на общую сумму 28 011 684 руб. 87 коп. (российских), это почти 490 тысяч долларов по текущему курсу.
Суд не стал взыскивать материальный ущерб с рядового, назначив ему шесть месяцев дисциплинарной воинской части.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сами всё прозевали. Он же ещё молодой, толком ничего не знает.
Моя версия или РПГ-ка бабахнула, или этот гореповар канистру с бензином разлил на огонь.