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С такими солдатами и врагов не надо
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danilov 11 Января 2018 в 22:18:44


новость старая, но видео выложили только сейчас

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  AWP 11.01.2018 в 22:33:01   # 654568
Щщщщщщ
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  Маке0912 11.01.2018 в 22:48:06   # 654572
А где сержанты и офицеры были ?
Сами всё прозевали. Он же ещё молодой, толком ничего не знает.

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  jumanjiqz 11.01.2018 в 23:01:56   # 654578
"Как он загорелся, бля, как он загорелся сука не заведенным!..." Сколько боли и отчаяния в этом вопросе прапора, знает что вразумительного ответа не дождется.
Моя версия или РПГ-ка бабахнула, или этот гореповар канистру с бензином разлил на огонь.
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  Wolfkz 12.01.2018 в 00:36:44   # 654585
Как? Как прочитав эту новость на такой машине в атаку ехать? Она же сцука от костра загорается
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