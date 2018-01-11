С такими солдатами и врагов не надо

Виновным в уничтожении бронетранспортера признали военнослужащего Семена Мережникова, который решил развести костер для приготовления пищи около замаскированной бронемашины.БТР-82 во время учебных занятий был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, которые вспыхнули от разведенного костра. В результате было уничтожено амуниции и военной техники на общую сумму 28 011 684 руб. 87 коп. (российских), это почти 490 тысяч долларов по текущему курсу.Суд не стал взыскивать материальный ущерб с рядового, назначив ему шесть месяцев дисциплинарной воинской части.