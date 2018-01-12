Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
У жителя Астаны в унитазе начался "ураган"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Января 2018 в 10:42:40
«Это - столичная новостройка, в которой мне посчастливилось жить. Надеюсь, строительная компания оперативно эту неисправность устранит.
Они об этом случае оповещены и признались, что никогда такого не видели. Видимо, сами удивляются, что это такое они построили», - пишет автор видео.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 12.01.2018 в 10:51:08   # 654646

Скорее всего вытяжную трубу закрыли наглухо, вот унитаз и хватает воздух.
поощрить (2) | покарать
  шымкент 12.01.2018 в 10:53:00   # 654647
НаНа технологий
поощрить | покарать
  Лысый 12.01.2018 в 11:18:34   # 654651
Скорее через вент. трубу задувает. Флюгарки нет.
поощрить | покарать
  jumanjiqz 12.01.2018 в 11:19:15   # 654652
Показалось...
поощрить | покарать
  Fototur 12.01.2018 в 11:19:39   # 654653
Цитата: Directrix от 12.01.2018 10:51:08

Скорее всего вытяжную трубу закрыли наглухо, вот унитаз и хватает воздух.
«Это - столичная новостройка" там вытяжную трубу видимо просто не устанавливали.
поощрить | покарать
  старик 12.01.2018 в 12:21:57   # 654667
Хорошо, что говном не плюется!
поощрить | покарать
  Dee 12.01.2018 в 13:54:03   # 654692
Цитата: старик от 12.01.2018 12:21:57
Хорошо, что говном не плюется!

не факт) может обнаружили это как раз во время смыва фекалий
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь