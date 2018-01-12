У жителя Астаны в унитазе начался "ураган"

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danilov 12 Января 2018 в 10:42:40
Они об этом случае оповещены и признались, что никогда такого не видели. Видимо, сами удивляются, что это такое они построили», - пишет автор видео.
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Скорее всего вытяжную трубу закрыли наглухо, вот унитаз и хватает воздух.
Цитата: Directrix от 12.01.2018 10:51:08«Это - столичная новостройка" там вытяжную трубу видимо просто не устанавливали.
Скорее всего вытяжную трубу закрыли наглухо, вот унитаз и хватает воздух.
Скорее всего вытяжную трубу закрыли наглухо, вот унитаз и хватает воздух.
Цитата: старик от 12.01.2018 12:21:57
Хорошо, что говном не плюется!
Хорошо, что говном не плюется!
не факт) может обнаружили это как раз во время смыва фекалий