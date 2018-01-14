Как кривые руки чуть к катастрофе не привели

Как позже было установлено, незадолго до этого полета в местной АТБ производилась замена переключателя основного управления стабилизатором, расположенного на штурвале командира воздушного судна. В результате допущенной ошибки переключатель был установлен перевернутым на 180°.



Перед полетом перекладку стабилизатора во взлетное положение произвел второй пилот со своего рабочего места, и неправильная установка переключателя на штурвале командира не была обнаружена. Когда на взлете командир попытался переставить стабилизатор в направлении «Пикирование», это привело к противоположному результату – стабилизатор перешел на кабрирование, вплоть до предельного значения.



При попытках экипажа справиться со сложившейся ситуацией самолет выходил на закритические углы атаки. Кабрирование доходило до 40", крен достигал 86". Командир перешел на управление стабилизатором от резервной системы, восстановил управляемость самолета и произвел благополучную посадку в аэропорту вылета.