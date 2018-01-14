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Как кривые руки чуть к катастрофе не привели
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danilov 14 Января 2018 в 11:25:57
Серьезный инцидент произошел в Челябинске 9 сентября 2010 г. при взлете Як-42Д (борт RA-42385) авиакомпании «ИжАвиа».

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  Pole13 14.01.2018 в 12:33:35   # 655002
Quote:
ТАНГАЖ НА
КАБРИРОВАНИЕ УВЕЛИЧИВАЛСЯ ДО 40 ГРАД, СКОРОСТЬ ПАДАЛА ДО 86 КМ/ЧАС,
КРЕН ДОСТИГАЛ 84 ГРАД.
Антон админ подправь пожалуйста.
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  Pole13 14.01.2018 в 12:35:56   # 655003
Комментарий с авиационного форума
Quote:
Хочется заметить, что Ту-154 аналогичной аэродинамической схемы сваливается в плоский штопор уже при 16-18-ти градусах тангажа, на 20 град. испытатели выходили ТОЛЬКО с противоштопорным парашютом.
По-хорошему, этих пилотов наградить надо медалью с тарелку... :good: - они сохраняли контроль при режимах, на которых не всякий летчик на Су-27 сохранит управление... Представляете, 86 км/ч на авиалайнере? :Shok:
Профи...
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  Makintosh 14.01.2018 в 12:46:00   # 655004
Pole13, каким боком к авиатике причастен?
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  Pole13 14.01.2018 в 13:42:08   # 655008
Цитата: Makintosh от 14.01.2018 12:46:00
Pole13, каким боком к авиатике причастен?
к сожалению любитель очень дорогое обучение для моей семьи в те годы. Но некоторые знания получил в "юном авиаторе", смогу посадить Ан-2.))
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  Makintosh 14.01.2018 в 13:47:25   # 655009
Цитата: Pole13 от 14.01.2018 13:42:08
Цитата: Makintosh от 14.01.2018 12:46:00
Pole13, каким боком к авиатике причастен?
к сожалению любитель очень дорогое обучение для моей семьи в те годы. Но некоторые знания получил в "юном авиаторе", смогу посадить Ан-2.))

почему ж дорогое? Авиаспортклуба не было что ли у вас в то время? Потом в Карагандинский УАЦ ДОСААФ можно было...
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