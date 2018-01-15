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Помогайте друг другу, не проезжайте мимо
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danilov 15 Января 2018 в 15:22:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 15.01.2018 в 15:56:28   # 655264
Каждый может встрять - молодцы.
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  старик 15.01.2018 в 18:19:24   # 655304
Откуда столько добровольцев?
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  Enzo 15.01.2018 в 21:13:23   # 655345
Сегодня приехал с Тараза, там 3 сутки подряд идёт снег, дорога жопа, благо ветра нет, перевал открыт.
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  332-712 16.01.2018 в 00:38:15   # 655372
мне одному слышится кыргызская речь?
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