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danilov 27 Марта 2018 в 12:22:24
Пока странные англичане рассказывают странные истории о странной химической атаке, более расторопные соседи по планете сделали давно ожидавшееся и абсолютно логичное решение для ряда деликатных и не очень деликатных проблем: дрон, вооружённый химическим оружием. Для маленькой ближневосточной страны традиционно очень важны чувства всяких там взволнованных соседей, а уровень компетенции в робототехнике маленькой ближневосточной страны позволяет очень многое себе позволять. Поэтому сразу за демонстрацией проведены испытания в боевых условиях. Хотя боевой потенциал этой техники очевиден, первые испытания проведены лишь со слезоточивым газом. Остаётся лишь сказать что шесть гранат, которыми вооружён химический дрон, могут содержать гораздо более интересные вещества в тактически-значимых количествах. Сразу хочется выразить превентивные соболезнования випам -- в это время множество людей прикручивает подобные полезные нагрузки к своим дронам или уже пишет предложения в даркнете. Нетрудно продолжить прогрессию веществ для полезной нагрузки такого дрона, на котором конечно не будет никаких идентифицирующих маркировок в реальном боевом вылете.
На практике
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