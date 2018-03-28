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Оранжевый снег на лыжных курортах
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danilov 28 Марта 2018 в 13:45:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  odysssey 28.03.2018 в 15:40:50   # 668877
Экология - не, не слышали! Пески блть, ага!!
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  Лысый 28.03.2018 в 15:46:48   # 668878
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