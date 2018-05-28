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Кота ударило 35000 вольт и он выжил.
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danilov 28 Мая 2018 в 13:55:43
Кот оклемался через час. Но уже без хвоста( Заряд прошел через хвост и перескочил на корпус ОРУ, это и спасло кота. Теперь у него только 8 жизней.
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Пермяк
28.05.2018 в 14:10:30
# 678922
Потерял жизнь за так.
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Kukaracha
28.05.2018 в 14:39:53
# 678932
там же пизнец мерзкий гул стоит, что аж на 100 метров приближаться не охота.
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Гоги80
28.05.2018 в 15:08:00
# 678939
последний коммент))) - на нах..й!!!
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ЛиКа
28.05.2018 в 15:59:39
# 678948
теперь кот заговорит и проявит еще кучу неординарных способностей
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jumanjiqz
28.05.2018 в 16:45:38
# 678959
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Ddog
28.05.2018 в 17:06:28
# 678961
Лапки, же..
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Ilya.
28.05.2018 в 22:04:43
# 679017
Видео о том как с помощью кота погасить половину города.
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