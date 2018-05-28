Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Кота ударило 35000 вольт и он выжил.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Мая 2018 в 13:55:43
Кот оклемался через час. Но уже без хвоста( Заряд прошел через хвост и перескочил на корпус ОРУ, это и спасло кота. Теперь у него только 8 жизней.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 28.05.2018 в 14:10:30   # 678922

Потерял жизнь за так.
поощрить | покарать
  Kukaracha 28.05.2018 в 14:39:53   # 678932
там же пизнец мерзкий гул стоит, что аж на 100 метров приближаться не охота.
поощрить | покарать
  Гоги80 28.05.2018 в 15:08:00   # 678939
последний коммент))) - на нах..й!!!
поощрить | покарать
  ЛиКа 28.05.2018 в 15:59:39   # 678948
теперь кот заговорит и проявит еще кучу неординарных способностей
поощрить (4) | покарать
  jumanjiqz 28.05.2018 в 16:45:38   # 678959
поощрить (1) | покарать
  Ddog 28.05.2018 в 17:06:28   # 678961
Лапки, же..
поощрить | покарать
  Ilya. 28.05.2018 в 22:04:43   # 679017
Видео о том как с помощью кота погасить половину города.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь