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В Лондоне велосипедист с огромным ножом напал на автомобиль и его водителя
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jumanjiqz 02 Июня 2018 в 14:54:29
Камера регистратора одного из лондонских автолюбителей записала на видео кадры, как в ходе дорожного конфликта велосипедист отбросил свое транспортное средство, достал огромный нож и напал на автомобиль, пытаясь добраться до сидевшего в нем человека.



Машина попала в дорожный затор, водитель не смог на ней уехать и беспомощно наблюдал за попытками разъяренного велосипедиста разбить окна. К счастью, стекла оказались крепкими, и напуганный мужчина, улучив момент, открыл дверь и убежал. Вскоре место происшествия покинул и велосипедист.

В результате происшествия никто не пострадал, и полиция Скотленд-Ярда, комментируя инцидент, отметила, что в настоящее время ведется следствие, а велосипедист находится в розыске.
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  ss720 03.06.2018 в 10:50:57   # 679754
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