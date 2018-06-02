В Лондоне велосипедист с огромным ножом напал на автомобиль и его водителя

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jumanjiqz 02 Июня 2018 в 14:54:29
Машина попала в дорожный затор, водитель не смог на ней уехать и беспомощно наблюдал за попытками разъяренного велосипедиста разбить окна. К счастью, стекла оказались крепкими, и напуганный мужчина, улучив момент, открыл дверь и убежал. Вскоре место происшествия покинул и велосипедист.
В результате происшествия никто не пострадал, и полиция Скотленд-Ярда, комментируя инцидент, отметила, что в настоящее время ведется следствие, а велосипедист находится в розыске.