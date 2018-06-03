Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Житель Уральска узнал, есть ли недолив бензина на автозаправках (ВИДЕО)
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 03 Июня 2018 в 22:54:22
Житель Уральска проехался по АЗС города и проверил, сколько литров бензина фактически они отпускают при заправке автомобиля.

Видео этого эксперимента опубликовано на канале «Высота 51» в YouTube.



Для своего эксперимента автор видео приобрел на 11 АЗС города по 5 литров бензина марки АИ-92. По словам автора, он решил проверить, во всех ли случаях на АЗС наливают заявленное количество топлива.

Автор видео взвешивал массу бензина, определял фактическую плотность каждого образца, и с помощью формул — фактическое количество литров топлива в каждом случае. В результате этого обзора только в одном из 11 случаев ему отпустили полных 5 литров бензина. Во всех остальных реальное количество приобретенного горючего оказалось ниже заявленных пяти.

Автор видео подчеркивает, что результат эксперимента нельзя назвать точным, так как он был проведен в условиях, которые допускают множество погрешностей.

Редакция «Уральской недели» готова предоставить возможность выразить свою позицию владельцам АЗС, если у них возникнет такая необходимость, после просмотра данного видео.

http://www.uralskweek.kz/2018/06/01/zhitel-uralska-provel-eksperiment-chtoby-uznat-skolko-benzina-nalivayut-na-samom-dele-na-zapravkax-video/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 03.06.2018 в 23:15:54   # 679828
Разве в пластиковые тары отпускать - это не нарушение?
поощрить | покарать
  Николаz 03.06.2018 в 23:29:11   # 679830
Отпускают в пластиковые если нет посторонних. У нас тоже недоливают на глаз видно с поллитра на пять литров нехватает.
поощрить | покарать
  старик 03.06.2018 в 23:32:03   # 679832
Quote:
В результате этого обзора только в одном из 11 случаев ему отпустили полных 5 литров бензина. Во всех остальных реальное количество приобретенного горючего оказалось ниже заявленных пяти.
Он сильно удивился?
поощрить | покарать
  Прапор 03.06.2018 в 23:58:04   # 679837
Заливаю всегда полный бак, судя по счетчику в авто и на колонке если и не доливают то в пределах погрешности.
поощрить | покарать
  odysssey 03.06.2018 в 23:59:24   # 679838
Только *ули толку то от этого эксперимента! Все после этого испугались и начали лить нормально - да еще больше будут недоливать! Страна такая..
поощрить | покарать
  divan 04.06.2018 в 00:18:39   # 679840
Провел бы кто такой рейтинг в шымкенте, я бы даже скинулся деньгами на трудозатраты. Думаю многие бы поддержали?
поощрить | покарать
  Практичный 04.06.2018 в 01:35:14   # 679844
Плотность сильно зависит от температуры. Ёмкости в земле-холодные. Банки сутки простояли скорей всего в этом сарае где духота. Изменение плотности как раз выйдет в размере недолива. Думаю там недолив в пределах разумного. Если и делать такой эксперимент то расходомер откалиброваный на шланге возить и по факту мерить. Да и обмануть нас проще разбодяжить этот бензин чем нибудь а не на недоливе мл воровать.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь