Житель Уральска узнал, есть ли недолив бензина на автозаправках (ВИДЕО)

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едридмадрид 03 Июня 2018 в 22:54:22
Видео этого эксперимента опубликовано на канале «Высота 51» в YouTube.
Для своего эксперимента автор видео приобрел на 11 АЗС города по 5 литров бензина марки АИ-92. По словам автора, он решил проверить, во всех ли случаях на АЗС наливают заявленное количество топлива.
Автор видео взвешивал массу бензина, определял фактическую плотность каждого образца, и с помощью формул — фактическое количество литров топлива в каждом случае. В результате этого обзора только в одном из 11 случаев ему отпустили полных 5 литров бензина. Во всех остальных реальное количество приобретенного горючего оказалось ниже заявленных пяти.
Автор видео подчеркивает, что результат эксперимента нельзя назвать точным, так как он был проведен в условиях, которые допускают множество погрешностей.
Редакция «Уральской недели» готова предоставить возможность выразить свою позицию владельцам АЗС, если у них возникнет такая необходимость, после просмотра данного видео.
http://www.uralskweek.kz/2018/06/01/zhitel-uralska-provel-eksperiment-chtoby-uznat-skolko-benzina-nalivayut-na-samom-dele-na-zapravkax-video/
Комментарии, по рейтингу, по дате
В результате этого обзора только в одном из 11 случаев ему отпустили полных 5 литров бензина. Во всех остальных реальное количество приобретенного горючего оказалось ниже заявленных пяти.Он сильно удивился?
Практичный 04.06.2018 в 01:35:14 # 679844