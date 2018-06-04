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Украинские военные объяснили предельно низкий полет Су-25 над пляжем‍
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danilov 04 Июня 2018 в 14:01:39
В ВСУ прокомментировали полет украинского штурмовика Су-25 над пляжем близ поселка Кирилловка в Запорожской области.



"Одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах. Именно это и выполнял самолет Су-25 ВВС ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людям, находившимся на пляже, он не представлял", — заявил представитель пресс-службы ВВС Украины Дмитрий Струтинский. Его слова приводит УНН.
Он добавил, что скорость, которую держал самолет, позволяла выполнение подобного маневра.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 04.06.2018 в 15:39:31   # 679929
Диверсию готовят на Керченский мост что ли?
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