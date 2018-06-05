Житель Черкесска пострадал из-за взрыва в гараже(вертикалка)

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jumanjiqz 05 Июня 2018 в 09:40:05
На записи видно, что из помещения гаража вырывается огонь. Один из мужчин, присутствовавших при пожаре, решил приблизиться к боксу.
"Не подходи ", - только и успел произнести автор ролика, только что рассказывавший о вызове экстренных служб и мерах по отключению электроэнергии на аварийном объекте, после чего раздался взрыв и произошел выброс пламени, попавшего на пострадавшего, получившего серьезные ожоги.
Впоследствии мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
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Пастафариан 05.06.2018 в 11:28:30 # 680008
КоТэ_НаРкОтЭ 05.06.2018 в 11:44:25 # 680012