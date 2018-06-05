Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Житель Черкесска пострадал из-за взрыва в гараже(вертикалка)
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
jumanjiqz 05 Июня 2018 в 09:40:05
Очевидец снял на камеру мобильного телефона момент взрыва, произошедшего в минувшую пятницу, 1 июня, в гаражном кооперативе, расположенном на 1-й Подгорной улице в столице Карачаево-Черкесской Республики.
На записи видно, что из помещения гаража вырывается огонь. Один из мужчин, присутствовавших при пожаре, решил приблизиться к боксу.
"Не подходи ", - только и успел произнести автор ролика, только что рассказывавший о вызове экстренных служб и мерах по отключению электроэнергии на аварийном объекте, после чего раздался взрыв и произошел выброс пламени, попавшего на пострадавшего, получившего серьезные ожоги.
Впоследствии мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 05.06.2018 в 10:18:42   # 680000
Пипец
поощрить | покарать
  Пастафариан 05.06.2018 в 11:28:30   # 680008
- Не знаю, ну почему-то свое детство вспомнил
поощрить | покарать
  КоТэ_НаРкОтЭ 05.06.2018 в 11:44:25   # 680012
у него походу шок, еще боль не чувствует.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь