Вспышка менингита! Доктор Комаровский отвечает на вопросы

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danilov 06 Июня 2018 в 09:59:08
Менингококк может вызвать опаснейшие для жизни состояния — менингококкцемию и менингококковый сепсис, которые часто имеют молниеносное течение и летальный исход несмотря на быстрое обращение к врачу. Главный способ профилактики — вакцинация, но вакцины есть не от всех видов менингита, к тому же их на всех не хватит. Антибиотикотерапия «на всякий случай» также неэффективна.
Так что остается доступная всем профилактика — интенсивный воздухообмен и поддержание правильных параметров воздуха в помещении, обязательное гуляние, ограничение на контакты, особенно с сопливящими детьми и взрослыми, постоянное мытье рук и промывание носа и горла.
Затем доктор Комаровский перечислит признаки, при наличии которых следует срочно обращаться в инфекционную больницу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Skype от 06.06.2018 10:53:18
Спасибо за просвещение доктору, от наших дебилов ток рапорты, что ничего нет у нас э, никакой инфекции и все сказки. А тут просто и понятно что делать, если не дай бог заболел. Спасибо российскому доктору за ликбез
Спасибо за просвещение доктору, от наших дебилов ток рапорты, что ничего нет у нас э, никакой инфекции и все сказки. А тут просто и понятно что делать, если не дай бог заболел. Спасибо российскому доктору за ликбез
В стране где на день рождения презика потратят 19лярдов и плюс к которым все регионы делают подарки ввиде мостов, фонтанов и такое в общую сумму 40лярдов нет денег на здоровье граждан? Нонсенс!
Если верить статистике из этих новостей https://www.zakon.kz/4921599-meningit-v-kazahstane.html в этом году не все так плохо с менингитом
Цитата: Лялька от 06.06.2018 11:41:42
Доступно и понятно
Доступно и понятно
Познавательно