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Вспышка менингита! Доктор Комаровский отвечает на вопросы
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danilov 06 Июня 2018 в 09:59:08
Из этого видео, снятого после обращения сотен мам из Казахстана, напуганных вспышкой менингококкового менингита, вы узнаете, что могут сделать родители для защиты своего ребенка.
Менингококк может вызвать опаснейшие для жизни состояния — менингококкцемию и менингококковый сепсис, которые часто имеют молниеносное течение и летальный исход несмотря на быстрое обращение к врачу. Главный способ профилактики — вакцинация, но вакцины есть не от всех видов менингита, к тому же их на всех не хватит. Антибиотикотерапия «на всякий случай» также неэффективна.
Так что остается доступная всем профилактика — интенсивный воздухообмен и поддержание правильных параметров воздуха в помещении, обязательное гуляние, ограничение на контакты, особенно с сопливящими детьми и взрослыми, постоянное мытье рук и промывание носа и горла.
Затем доктор Комаровский перечислит признаки, при наличии которых следует срочно обращаться в инфекционную больницу.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 06.06.2018 в 10:53:18   # 680149
Спасибо за просвещение доктору, от наших дебилов ток рапорты, что ничего нет у нас э, никакой инфекции и все сказки. А тут просто и понятно что делать, если не дай бог заболел. Спасибо российскому доктору за ликбез
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  Dragon 06.06.2018 в 11:17:13   # 680153
Цитата: Skype от 06.06.2018 10:53:18
Спасибо за просвещение доктору, от наших дебилов ток рапорты, что ничего нет у нас э, никакой инфекции и все сказки. А тут просто и понятно что делать, если не дай бог заболел. Спасибо российскому доктору за ликбез


В стране где на день рождения презика потратят 19лярдов и плюс к которым все регионы делают подарки ввиде мостов, фонтанов и такое в общую сумму 40лярдов нет денег на здоровье граждан? Нонсенс!
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  Saturn 06.06.2018 в 11:33:42   # 680154
Сдается мне что ажиотаж создан теми, кому это выгодно. В этом году план по продаже вакцин от менингита перевыполнен.
Если верить статистике из этих новостей https://www.zakon.kz/4921599-meningit-v-kazahstane.html в этом году не все так плохо с менингитом
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  Лялька 06.06.2018 в 11:41:42   # 680157
Доступно и понятно
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  СССР 06.06.2018 в 12:04:58   # 680163
Как же убого смотрятся наши министры на фоне доктора Комаровского
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  Dragon 06.06.2018 в 12:10:40   # 680165
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