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Эффективный спуск с лестницы
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danilov 07 Июня 2018 в 10:01:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 07.06.2018 в 10:17:35   # 680308
По школе инстинктивно так падал пару раз, оказывается это спец подготовка.
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  МарычЪ 07.06.2018 в 10:54:04   # 680314
Ребрами и коленями ступеньки считать, разве это эффективная подготовка?
Да и стрелять с данного положения не айс, пули в молоко уйдут, разве только для страйкболистов сгодится (с магазином на 100 и более шариков).
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  Zoggyla 07.06.2018 в 10:56:22   # 680316
Всем доступный ребромассажор.
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  Absolute 07.06.2018 в 11:14:25   # 680319
Цитата: МарычЪ от 07.06.2018 10:54:04
Ребрами и коленями ступеньки считать, разве это эффективная подготовка?
Да и стрелять с данного положения не айс, пули в молоко уйдут, разве только для страйкболистов сгодится (с магазином на 100 и более шариков).

В условиях экстремальной ситуации, такие упражнения спасают жизнь.
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  Ddog 07.06.2018 в 11:26:20   # 680321
Всегда так делаю..
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  Прапор 07.06.2018 в 12:07:56   # 680324
С большой писькой в спецназ могут не взять
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  baglankz 07.06.2018 в 12:42:52   # 680331
В 2 прыжка спускался по одной лестничной площадке ао щегляне, жили на 5 этаже, а когда толпой хотели прессануть, удавалось и одним махом прыгнуть со школьной лестницы на улице была, из-за страха
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  jumanjiqz 07.06.2018 в 13:16:24   # 680336
Так веселее
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