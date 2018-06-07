Эффективный спуск с лестницы

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Да и стрелять с данного положения не айс, пули в молоко уйдут, разве только для страйкболистов сгодится (с магазином на 100 и более шариков).
Цитата: МарычЪ от 07.06.2018 10:54:04
Ребрами и коленями ступеньки считать, разве это эффективная подготовка?
Да и стрелять с данного положения не айс, пули в молоко уйдут, разве только для страйкболистов сгодится (с магазином на 100 и более шариков).
Ребрами и коленями ступеньки считать, разве это эффективная подготовка?
Да и стрелять с данного положения не айс, пули в молоко уйдут, разве только для страйкболистов сгодится (с магазином на 100 и более шариков).
В условиях экстремальной ситуации, такие упражнения спасают жизнь.