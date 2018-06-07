Премьер министр Королевства Нидерланды пролил кофе на пол, а затем взял швабру и убрал за собой

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danilov 07 Июня 2018 в 15:37:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сегодня весь мир облетело видео, на котором премьер-министр Нидерландов при входе в здание парламента разливает чашку кофе, после чего спокойно берет швабру и убирает разлитое за собой.
Представим себе, что бы произошло, если бы при входе в здание парламента чашку кофе разлил премьер-министр Казахстана:
5 июня 2018 года, 10 часов утра – при входе в здание Парламента премьер-министр Республики Казахстан разливает чашку кофе.
5 июня 2018 года, 12 часов дня – уволены четыре уборщицы, один начальник отдела, один вице-министр. Вице-премьеру сделан строгий выговор. Вице-премьер публично заявляет о том, что в случае утраты доверия он готов уйти в отставку.
6 июня 2018 года, 10 часов утра – при Министерстве индустрии и новых технологий создан новый отдел мониторинга за происшествиями, связанными с разлитием кофе в помещениях государственных органов, министерств и ведомств. Штат отдела – шесть человек.
10 июня 2018 года, 2 часа дня – объявлено о начале реализации государственной программы «Тогiлген кофенi сурту». Бюджет программы – 600 миллионов тенге. Программа включает ряд мероприятий, направленных на сокращение ущерба от разлития кофе и других горячих напитков на территории Республики Казахстан. По оценкам экспертов, реализация программы повысит позицию Казахстана в мировом рейтинге сокращения разлития кофе на 25 позиций, и позволит войти в тридцатку мировых лидеров в этом направлении.
12 июня 2018 года, 11 утра – группа парламентариев выдвигает инициативу о полном запрете кофе на территории Республики Казахстан, и приравнивании продажи кофе на вынос к акту терроризма. После волны негодования в Фейсбуке инициативу сворачивают.
16 июня 2018 года, 12 часов дня – с вице-премьера публично снимают строгий выговор в связи с отличной работой по сокращению случаев разлития кофе. Вице-премьер представлен к награде «Ерен енбегi ушiн».
23 июня 2018 года, 9 часов утра – при входе в Дом правительства премьер-министр Республики Казахстан случайно наступает на жевательную резинку…
едридмадрид 07.06.2018 в 17:27:30 # 680397
и вообще там на западе Европы ( на юге более понтовитые, но скромность присуще тем кто ближе к северу ) вообще скромный народ
и ещё
этот премьер до сих пор выплачивает ипотеку и живёт в скромной небольшой квартире
ездиит в простом - быушном автомобиле ,
и дела-звонки решает по старенькому телефону фирмы НОКИЯ ( не то что соседский премьер под кличкой "айфончик Димон" )
едридмадрид 07.06.2018 в 17:33:29 # 680398
дело было в городке Лейдене - кстати родина Рембрандта - какой красивый городок типичная Голландия,
так вот он мне гворил что типа тут видел их главу этого премьера , простой без охраны
фули - это Европа - там правительства для народа и народное - им нечего бояться своего народа
Серьезно так думаете? А мне кажется там колония США. Суверенитет они свой почти прое-ли. Меркель и Макрон напрямую управляются с вашингтона и чешут под их дудку. Да живут они возможно лучше, но они и лучше работают. И живут они только на пенсии, остальное время пашут как негры. Все в долгах закредитована жизнь по самое не балуй. Кароче рабы банков, вся жизнь в долг.