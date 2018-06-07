Нью Васюки на берегах Иссык-Куля

Комментарии, по рейтингу, по дате
Mitsubishi S 07.06.2018 в 17:13:05 # 680392
"КЕДЫ" , ........... ? .
Цитата: KAN13 от 07.06.2018 17:21:09
"КЕДЫ" , ........... ? .
"КЕДЫ" , ........... ? .
Да! Да чёрт подери! Да!!!!! Конечно бы вдул.
едридмадрид 07.06.2018 в 17:54:28 # 680404
Цитата: КЕДЫ от 07.06.2018 17:47:21
Да! Да чёрт подери! Да!!!!! Конечно бы вдул.
Цитата: KAN13 от 07.06.2018 17:21:09
"КЕДЫ" , ........... ? .
"КЕДЫ" , ........... ? .
Да! Да чёрт подери! Да!!!!! Конечно бы вдул.
Кеды - аккуратнее , она религиозный фанатик -последовательница Сеинталогии
может быть физический и вдул бы ты ей,
но мозги бы она тебе бы по -полной выеб....,
вдула бы твои мозги