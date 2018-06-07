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Нью Васюки на берегах Иссык-Куля
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ГОРЫНЫЧ 07 Июня 2018 в 16:33:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SPYKER X 07.06.2018 в 16:51:27   # 680389
Эх, хорошая шмаль в Кыргызстане...
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  mitrich78 07.06.2018 в 17:06:58   # 680391

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  Mitsubishi S 07.06.2018 в 17:13:05   # 680392
Из поэмы "Все в этом году зима не будеть"
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  KAN13 07.06.2018 в 17:21:09   # 680395

"КЕДЫ" , ........... ? .
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  КЕДЫ 07.06.2018 в 17:47:21   # 680400
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  KAN13 07.06.2018 в 17:49:32   # 680402
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  едридмадрид 07.06.2018 в 17:54:28   # 680404
Цитата: КЕДЫ от 07.06.2018 17:47:21
Цитата: KAN13 от 07.06.2018 17:21:09

"КЕДЫ" , ........... ? .


Да! Да чёрт подери! Да!!!!! Конечно бы вдул.


Кеды - аккуратнее , она религиозный фанатик -последовательница Сеинталогии

может быть физический и вдул бы ты ей,

но мозги бы она тебе бы по -полной выеб....,

вдула бы твои мозги
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  Joykin 07.06.2018 в 19:13:58   # 680413
Хороший урожай в этом году в Киргизии! Забористый, душевный!
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