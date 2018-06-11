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Нечеловеческое отчаяние: орангутан бросился на ковш экскаватора, спасая свой лес
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danilov 11 Июня 2018 в 11:44:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 11.06.2018 в 11:49:05   # 680702
Дать орангутанам оружие в руки. Пусть защищаются от агрессоров! Глупость везде.
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  KapitanNemo 11.06.2018 в 12:23:14   # 680707
Планета обезьян.
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  spy 11.06.2018 в 12:23:41   # 680708
Выживает сильнейший и похуй всем до орангутанов
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  Dior 11.06.2018 в 12:30:09   # 680710
Даже животное против вырубки леса. Но у нас в Шыме под корень ооочень любят рубить )))
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  GoodZone 11.06.2018 в 12:35:08   # 680711
В этом животном человеческого больше, чем во многих представителях НАШЕГО ВИДА.
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  Xrustalka 11.06.2018 в 13:17:59   # 680720
Quote:
Нечеловеческое отчаяние

Конечно, нечеловеческое... в людях-то ничего уже и не осталось нормального(
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  Desperado 11.06.2018 в 14:25:20   # 680739
Вспомнился фильм "Аватар", где главный герой также бросился на бульдозер. Печально все это...
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  plex 11.06.2018 в 17:05:08   # 680753
Съёмки новой части Планеты обезьян.
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  arhar 11.06.2018 в 23:24:04   # 680770
фильм инстинкт совершенно меняет взгляды на многие вещи. мы захватчики.
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