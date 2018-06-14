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Град в Семее
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Пришелец
14 Июня 2018 в 12:17:23
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Zoggyla
14.06.2018 в 13:11:37
# 681167
Капец надкорневым!
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Пришелец
14.06.2018 в 16:59:26
# 681197
Цитата:
Zoggyla
от
14.06.2018 13:11:37
Капец надкорневым!
и машинам
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jumanjiqz
14.06.2018 в 17:33:35
# 681201
Не хило так прошелся...
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Даун
14.06.2018 в 20:26:14
# 681230
Бля Семей без того жалкий город еще этот град блин
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