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Град в Семее
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Пришелец 14 Июня 2018 в 12:17:23
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  Zoggyla 14.06.2018 в 13:11:37   # 681167
Капец надкорневым!
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  Пришелец 14.06.2018 в 16:59:26   # 681197
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  jumanjiqz 14.06.2018 в 17:33:35   # 681201
Не хило так прошелся...
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  Даун 14.06.2018 в 20:26:14   # 681230
Бля Семей без того жалкий город еще этот град блин
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