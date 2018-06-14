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Американский поезд. Знакомство.
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Zoggyla 14 Июня 2018 в 16:28:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 14.06.2018 в 16:57:45   # 681196
Я в шоке от Америки всё для людей прямо как у нас только наоборот
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  KapitanNemo 14.06.2018 в 17:15:05   # 681198
Как так случилось, что мы с американцами стали врагами? Британцы подсуетились?
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  bolatbol 14.06.2018 в 18:44:29   # 681215
Наши поезда самые поездатые поезда в мире. Можно поспать, поиграть с соседями в карты, жрать всю дорогу домашнюю еду, курить в тамбуре и срать на шпалы.
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  jumanjiqz 14.06.2018 в 19:06:54   # 681218
Цитата: bolatbol от 14.06.2018 18:44:29
Наши поезда самые поездатые поезда в мире. Можно поспать, поиграть с соседями в карты, жрать всю дорогу домашнюю еду, курить в тамбуре и срать на шпалы.

Класс же!? А на счет срать на шпалы думаю тут ситуация идентична с ними...
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  Zoggyla 14.06.2018 в 19:29:32   # 681222
Стоит добавить, что поезда в США - это фактически VIP-транспорт. Проезд стоит дороже чем на автобусе и даже на самолете, а время в пути, ну сами понимаете... Причем они у них регулярно опаздывают.
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  SVOY 14.06.2018 в 19:47:38   # 681228
Загнивают. Скоро доллару фсё. Вы видели их госдолг? У них никакой морали и духовности. Что ещё там нам в уши дуют? А, забыл: пиндосы.
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  Пермяк 14.06.2018 в 21:07:43   # 681233
Цитата: SVOY от 14.06.2018 19:47:38
Загнивают. Скоро доллару фсё. Вы видели их госдолг? У них никакой морали и духовности. Что ещё там нам в уши дуют? А, забыл: пиндосы.


Ты вообще понимаешь что означает слово ГОСДОЛГ?
Если это понимаешь второй вопрос, ты понимаешь сколько это 20 триллионов?
Если осилил первые два, то ответь, как развивалась бы твоя страна если бы ей перепало хотя бы половина?
Подсказку закину так уж и быть.
С 2004 по 2008 год Казахстан получил инвестиции в размере 50 млрд долларов (займ на льготных условиях) ты помнишь какая жизнь была в этот период?
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  Пермяк 14.06.2018 в 21:13:37   # 681235
Или до тебя не дойдёт ни как, что среди этих 20 трюликов американского госдолга часть денег твоей страны?
Тех денег без которых ты вот так вот и живешь! С образованием на которое не хватает, с здравоохранением не как у них и т.д.
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