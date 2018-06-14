Американский поезд. Знакомство.

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KapitanNemo 14.06.2018 в 17:15:05 # 681198
Цитата: bolatbol от 14.06.2018 18:44:29
Наши поезда самые поездатые поезда в мире. Можно поспать, поиграть с соседями в карты, жрать всю дорогу домашнюю еду, курить в тамбуре и срать на шпалы.
Наши поезда самые поездатые поезда в мире. Можно поспать, поиграть с соседями в карты, жрать всю дорогу домашнюю еду, курить в тамбуре и срать на шпалы.
Класс же!? А на счет срать на шпалы думаю тут ситуация идентична с ними...
Цитата: SVOY от 14.06.2018 19:47:38
Загнивают. Скоро доллару фсё. Вы видели их госдолг? У них никакой морали и духовности. Что ещё там нам в уши дуют? А, забыл: пиндосы.
Загнивают. Скоро доллару фсё. Вы видели их госдолг? У них никакой морали и духовности. Что ещё там нам в уши дуют? А, забыл: пиндосы.
Ты вообще понимаешь что означает слово ГОСДОЛГ?
Если это понимаешь второй вопрос, ты понимаешь сколько это 20 триллионов?
Если осилил первые два, то ответь, как развивалась бы твоя страна если бы ей перепало хотя бы половина?
Подсказку закину так уж и быть.
С 2004 по 2008 год Казахстан получил инвестиции в размере 50 млрд долларов (займ на льготных условиях) ты помнишь какая жизнь была в этот период?
Тех денег без которых ты вот так вот и живешь! С образованием на которое не хватает, с здравоохранением не как у них и т.д.