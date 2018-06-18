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danilov 18 Июня 2018 в 17:11:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 18.06.2018 в 17:37:33   # 681735

Кусок дерьма .
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  GoodZone 18.06.2018 в 17:58:48   # 681742
Этот байкер - козел редкостный...
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  старик 18.06.2018 в 20:10:46   # 681771
Быдло!!!
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  Dior 18.06.2018 в 20:14:29   # 681772
вот же ж сука
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  Profi 19.06.2018 в 01:07:22   # 681801
дичь
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