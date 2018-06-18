Рудный, Костанайская область

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danilov 18 Июня 2018 в 17:14:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 18.06.2018 в 20:31:04 # 681773
Если дело обстоят как это здесь написано: мальчик пиши заявку,новый отличный велик обеспечен. Ей урок,тебе подарок.
Мл... Как же и меня закалебали эти мамашы. Один раз стою, через терминал деньги кидаю. Мальчик лет 5 сует пластиковую хрень во все терминалы (дело было в банке). Я успела его за руку поймать,как кто-то сзади (буквально) как заорёт"не трогойу моего сына". На мой ответ"смотреть надо" мне рассказали о хреновом банке,хреновом моем характере и то что ребенок всего лишь играется. Больше доводов не было услышано.
Я даже в душе не надеюсь что такие мадам признают свою вину ,не правоту,но раз так получилось хотя бы мл.. аргументировать логично можно ж научиться))))))
Цитата: Кино от 18.06.2018 21:27:09
Надо было в ответку хлестко звонко пощечину влепить, чтоб ахуела на всю жизнь.
Надо было в ответку хлестко звонко пощечину влепить, чтоб ахуела на всю жизнь.
похпжа на ингушку. Если родственница Зелика, то далеко не каждый взрослый казах что то в ответку скажет, не говоря об орысах-пацанах