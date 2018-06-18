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Рудный, Костанайская область
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danilov 18 Июня 2018 в 17:14:08
Яжматерям не понравилось, что парни используют спортивный снаряд по назначению. Понимаешь ли там их дети играют.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 18.06.2018 в 18:02:04   # 681745
как то она не халяльно выражается
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  Лялька 18.06.2018 в 18:02:19   # 681746
Не начала, не конца...
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  Zoggyla 18.06.2018 в 19:16:18   # 681755
Скромная, короткая женщина!
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  MишаМашкевич 18.06.2018 в 20:31:04   # 681773
А можно как то полностью объяснить в чем было дело?
Если дело обстоят как это здесь написано: мальчик пиши заявку,новый отличный велик обеспечен. Ей урок,тебе подарок.

Мл... Как же и меня закалебали эти мамашы. Один раз стою, через терминал деньги кидаю. Мальчик лет 5 сует пластиковую хрень во все терминалы (дело было в банке). Я успела его за руку поймать,как кто-то сзади (буквально) как заорёт"не трогойу моего сына". На мой ответ"смотреть надо" мне рассказали о хреновом банке,хреновом моем характере и то что ребенок всего лишь играется. Больше доводов не было услышано.
Я даже в душе не надеюсь что такие мадам признают свою вину ,не правоту,но раз так получилось хотя бы мл.. аргументировать логично можно ж научиться))))))
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  lokidogma 18.06.2018 в 20:32:36   # 681775
Таким бабам надо отвечать, стыдно так терпеть. Приучили с детства, что женщин бить нельзя - вот и борзеют.
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  Кино 18.06.2018 в 21:27:09   # 681782
Надо было в ответку хлестко звонко пощечину влепить, чтоб ахуела на всю жизнь.
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  Fotinij 18.06.2018 в 22:50:30   # 681791
Ну и чем дело закончилось?
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  КЕДЫ 18.06.2018 в 22:54:24   # 681792
Цитата: Кино от 18.06.2018 21:27:09
Надо было в ответку хлестко звонко пощечину влепить, чтоб ахуела на всю жизнь.


похпжа на ингушку. Если родственница Зелика, то далеко не каждый взрослый казах что то в ответку скажет, не говоря об орысах-пацанах
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  Джимбо 18.06.2018 в 23:58:01   # 681797
Заносчивая ТП с воспитанием ниже плинтуса. Зачем платок одела?
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  Profi 19.06.2018 в 01:05:49   # 681800
даже комментировать такую дичь не охота
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