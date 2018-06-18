Наезд на пешеходов в центре Москвы

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danilov 18 Июня 2018 в 17:17:20
Таксист, уроженец Киргизии Чынгыз Анарбек совершил наезд на толпу людей в центре столицы. После инцидента он пытался скрыться, но был задержан. По последним данным, в результате происшествия пострадало восемь человек. Семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, одна пострадавшая — в состоянии средней тяжести.
По словам задержанного наезд был совершён непреднамеренно.
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