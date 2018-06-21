Думал что шанс упущен

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danilov 21 Июня 2018 в 16:30:42
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строитель
21.06.2018 в 16:37:38
# 682253
Очень мило и трогательно.
поощрить
|
покарать
Epihot
21.06.2018 в 16:54:53
# 682258
Цитата:
строитель
от
21.06.2018 16:37:38
Очень мило и трогательно.
ты способен чувствовать
поощрить
|
покарать
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