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Полицейский в Ростове-на-Дону порадовал приехавших болельщиков
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danilov 21 Июня 2018 в 17:17:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Проданко 21.06.2018 в 18:00:55   # 682264
Мент - но , сука, красавчик!!
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  КоТэ_НаРкОтЭ 21.06.2018 в 18:09:34   # 682266
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  старик 21.06.2018 в 18:43:51   # 682274
Минута славы!
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  Джимбо 21.06.2018 в 19:28:40   # 682277
Могёт!
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