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Полицейский в Ростове-на-Дону порадовал приехавших болельщиков
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danilov 21 Июня 2018 в 17:17:44
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Проданко
21.06.2018 в 18:00:55
# 682264
Мент - но , сука, красавчик!!
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КоТэ_НаРкОтЭ
21.06.2018 в 18:09:34
# 682266
Цитата:
Проданко
от
21.06.2018 18:00:55
Мент - но , сука, красавчик!!
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старик
21.06.2018 в 18:43:51
# 682274
Минута славы!
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Джимбо
21.06.2018 в 19:28:40
# 682277
Могёт!
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