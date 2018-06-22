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Минута Славы. Израиль...прямое включение корреспондента в эфир
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danilov 22 Июня 2018 в 15:48:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 22.06.2018 в 16:21:23   # 682453
Кеды, что скажешь?
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  Yerla 22.06.2018 в 16:23:58   # 682455
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  AWP 22.06.2018 в 17:59:19   # 682472
Позитив!!!
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  Bako 22.06.2018 в 18:31:24   # 682478
Челюсть как.... Слов нет
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