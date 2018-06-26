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В Турции дворник заступился за женщину, которую избивал муж. А его арестовали.
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danilov 26 Июня 2018 в 12:12:17
В Стамбуле (Турция) случайный свидетель семейной ссоры защитил женщину, которую посреди улицы избивал мужчина. О попавшем на камеру видеонаблюдения ЧП пишет издание Hurriyet Daily News, передает РЕН ТВ.
Как выяснилось уже бывшая супружеская пара вышла из зала суда.
Прохожие помогли задержать мужа до приезда полиции, но по приезду полиция арестовала дворника. Сам мужчина признался что огрочен этим, но думает что сделал все правильно.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  AWP 26.06.2018 в 12:58:04   # 682794
Yahoo дальше все понятно?
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  Стрельцов 26.06.2018 в 12:59:20   # 682796
забудал ..
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  MишаМашкевич 26.06.2018 в 13:06:38   # 682799
Молодец мужчина.
Однажды мать моя заступилась за женщину, которую тоже мужчина избивал. Угрожал моей матери. Потом мы его долго искали. Та девушка в отказную пошла,говорит мол не знаю (еб..я).
Дальнейшую судьбу её не знаю,но скорее всего ещё раз получила и будет получать.
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