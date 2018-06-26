В Турции дворник заступился за женщину, которую избивал муж. А его арестовали.

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danilov 26 Июня 2018 в 12:12:17
Как выяснилось уже бывшая супружеская пара вышла из зала суда.
Прохожие помогли задержать мужа до приезда полиции, но по приезду полиция арестовала дворника. Сам мужчина признался что огрочен этим, но думает что сделал все правильно.
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MишаМашкевич 26.06.2018 в 13:06:38 # 682799
Однажды мать моя заступилась за женщину, которую тоже мужчина избивал. Угрожал моей матери. Потом мы его долго искали. Та девушка в отказную пошла,говорит мол не знаю (еб..я).
Дальнейшую судьбу её не знаю,но скорее всего ещё раз получила и будет получать.