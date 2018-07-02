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Метод отделения сломанного стекла от экрана
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danilov 02 Июля 2018 в 11:17:32
Сандвич из стекла и экрана замораживают. Видимо прозрачный клей, который их удерживает теряет свои свойства. Новый метод менее трудозатратен, быстр и дешевле. Еще не повреждается поляризационная плёнка у LCD экранов. И её не нужно менять.

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  alpha_portal 02.07.2018 в 11:34:58   # 683607
Ага а теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозки
Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной
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  Directrix 02.07.2018 в 11:42:37   # 683610
да и вода после даст о себе знать, уйня короче.
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  Zoggyla 02.07.2018 в 11:45:43   # 683612
Приятный уху хруст.
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  ImFreeDom 02.07.2018 в 14:08:47   # 683638
Цитата: alpha_portal от 02.07.2018 11:34:58
Ага а теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозки
Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной

Ролик то смотрели? Участвуют в процессе только дисплеи, телефон разбирают.
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  alpha_portal 02.07.2018 в 19:01:08   # 683701
Цитата: ImFreeDom от 02.07.2018 14:08:47
Цитата: alpha_portal от 02.07.2018 11:34:58
Ага а теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозки
Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной

Ролик то смотрели? Участвуют в процессе только дисплеи, телефон разбирают.

Ну ок. А как же быть с тем же самсунгом, разборка которого как раз с дисплея начинается.
Я похлду понял что это метод отднления дисплея от жк не повреждая сенсор... Тогда да - неплохой способ. Но вот где найти -192 градуса
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