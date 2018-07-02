Метод отделения сломанного стекла от экрана

Цитата: alpha_portal от

Ага а теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозки

Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной Агаа теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозкиСказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной

Ролик то смотрели? Участвуют в процессе только дисплеи, телефон разбирают.