Метод отделения сломанного стекла от экрана

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danilov 02 Июля 2018 в 11:17:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 02.07.2018 в 11:34:58 # 683607
Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной
Цитата: alpha_portal от 02.07.2018 11:34:58
Ага а теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозки
Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной
Ага а теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозки
Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной
Ролик то смотрели? Участвуют в процессе только дисплеи, телефон разбирают.
alpha_portal 02.07.2018 в 19:01:08 # 683701
Цитата: ImFreeDom от 02.07.2018 14:08:47
Ролик то смотрели? Участвуют в процессе только дисплеи, телефон разбирают.
Цитата: alpha_portal от 02.07.2018 11:34:58
Ага а теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозки
Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной
Ага а теперь раскажите что мтанет с батареей после заморозки
Сказано инфракрасной печкой греть, значит инфрокрасной
Ролик то смотрели? Участвуют в процессе только дисплеи, телефон разбирают.
Ну ок. А как же быть с тем же самсунгом, разборка которого как раз с дисплея начинается.
Я похлду понял что это метод отднления дисплея от жк не повреждая сенсор... Тогда да - неплохой способ. Но вот где найти -192 градуса