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Дальнобойщик.
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stone 09 Июля 2018 в 09:18:26
Дальнобойщик. Сколько заработать на автовозе? Везём тачки из России в Казахстан. 1ч


Дальнобойщик. Сколько заработать на автовозе? Везём тачки из России в Казахстан. 2ч



Дальнобойщик из Казахстана в США. Часть 1 // Тысячи баксов, идеальный асфальт и чистые туалеты



Дальнобойщик из Казахстана в США. Часть 2 // Транспортный контроль, замена амортизатора и restart

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 09.07.2018 в 10:34:45   # 684577
Многое не показано и не рассказано в работе дальнобоя. В стиле: какая работа!? Сиди и рули.
Но не все так просто, например самое простое и одновременно сложное: ждать. Дальнобою приходится постоянно всех ждать, приехал на загрузку, тебе:"ждите". Приехал на разгрузку, тебе: "ждите ". Можно прождать весь день, и это ожидание больше всего бесит, никуда уйти не можешь, ничем заняться не можешь, потому что в любой момент могут вызвать.
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  СССР 09.07.2018 в 10:52:54   # 684582
Адский труд! Вся романтика быстро улетучивается когда в мороз солярку пытаешься отогреть ночью в метель
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