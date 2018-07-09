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stone 09 Июля 2018 в 09:18:26
Дальнобойщик. Сколько заработать на автовозе? Везём тачки из России в Казахстан. 2ч
Дальнобойщик из Казахстана в США. Часть 1 // Тысячи баксов, идеальный асфальт и чистые туалеты
Дальнобойщик из Казахстана в США. Часть 2 // Транспортный контроль, замена амортизатора и restart
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но не все так просто, например самое простое и одновременно сложное: ждать. Дальнобою приходится постоянно всех ждать, приехал на загрузку, тебе:"ждите". Приехал на разгрузку, тебе: "ждите ". Можно прождать весь день, и это ожидание больше всего бесит, никуда уйти не можешь, ничем заняться не можешь, потому что в любой момент могут вызвать.