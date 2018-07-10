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Репортаж с митинга за легализацию
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danilov 10 Июля 2018 в 16:05:24
В Чили на днях прошли митинги за легализацию марихуаны и местный телеканал решил отправить корреспондента, оценить обстановку, так сказать.
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по дате
КЕДЫ
10.07.2018 в 16:14:02
# 684861
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Лысый
10.07.2018 в 16:21:20
# 684864
Расшахтовали журналиста!
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Pancho S
10.07.2018 в 16:27:36
# 684867
ААААААААААААААААА
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