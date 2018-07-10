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Репортаж с митинга за легализацию
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danilov 10 Июля 2018 в 16:05:24
В Чили на днях прошли митинги за легализацию марихуаны и местный телеканал решил отправить корреспондента, оценить обстановку, так сказать.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 10.07.2018 в 16:14:02   # 684861
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  Лысый 10.07.2018 в 16:21:20   # 684864
Расшахтовали журналиста!
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  Pancho S 10.07.2018 в 16:27:36   # 684867
ААААААААААААААААА
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