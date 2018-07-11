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Когда на улице +40
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danilov 11 Июля 2018 в 11:26:47
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DuMoH
11.07.2018 в 11:28:50
# 684987
вот поэтому я не ставлю ГБО на машину...
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EPon
11.07.2018 в 11:42:24
# 684995
Видать у тётки "важный" разговор по телефону, раз она не оторвалась от звонка не смотря на опасность которая подстерегала её.
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Fotinij
11.07.2018 в 12:49:18
# 685005
Представляю физиономию хозяина машины. Хорошо, что пожара нет.
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vvka
11.07.2018 в 13:04:24
# 685008
В нормальной стране хозяин бы на компанию, устанавливающую гбо, подал бы в суд и отжал бы пару-тройку млн в инвалюте. В этой стране - скорее всего этих "установщиков" уже нет, машина не застрахована (хотя о чем это я) и всем все по...й
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jumanjiqz
11.07.2018 в 15:22:54
# 685025
Ебушки-воробушки, ничо се!
Наверное пропановый ГБО, был бы метановым радиус и мощность взрыва в разы была бы больше...
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