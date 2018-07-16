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Допрос P**sy Riot полицией
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danilov 16 Июля 2018 в 14:41:18
На видео активистов спрашивают, откуда те взяли полицейскую форму, а также понимают ли, что за их выходку на Россию будут наложены штрафные санкции со стороны ФИФА.
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Деян Ловрен был в ярости, у его команды отняли время
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Viktor11
16.07.2018 в 17:02:34
# 685673
Пиарнулись. Пиарнутые...
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