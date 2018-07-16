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Видео
Допрос P**sy Riot полицией
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danilov 16 Июля 2018 в 14:41:18
На видео активистов спрашивают, откуда те взяли полицейскую форму, а также понимают ли, что за их выходку на Россию будут наложены штрафные санкции со стороны ФИФА.




Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 16.07.2018 в 17:02:34   # 685673
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