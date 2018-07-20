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Выживающий в джунглях одинокий туземец впервые попал на видео
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GoodZone 20 Июля 2018 в 15:55:49
В дождевых лесах Амазонии впервые сняли на видео туземца, который стал последним выжившим из своего племени. На ролик обратило внимание издание The Guardian.



На кадрах, снятых в Бразилии, запечатлен полуобнаженный мужчина примерно 50 лет. Исследователи утверждают, что он жил в одиночестве около 22 лет. За это время ученым впервые удалось снять его так близко.

«У него все хорошо, он охотится и выращивает папайю и кукурузу. У него отличное здоровье и душевное состояние из-за постоянной физической активности», — отметил региональный координатор из Национального фонда индейцев Алтаир Алгуер (Altair Algayer). По словам ученого, мужчина охотится на лесную дичь с луком, а также выкапывает ямы-ловушки с острыми деревянными шипами на дне.

Его племя начали уничтожать в 1970-1980-е годы лесорубы и фермеры, которые захватывали территорию в джунглях. В 1995 году они убили последнюю группу из пяти человек, ему же чудом удалось выжить. Национальный фонд индейцев впервые обнаружил мужчину в 1996 году и с тех пор отслеживал его судьбу. С ним не пытались вступить в контакт, но охраняли его территорию. Туземцу несколько раз оставляли мачете, семена и топоры, но он отказался.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 20.07.2018 в 17:31:29   # 686409
Quote:
Туземцу несколько раз оставляли мачете, семена и топоры, но он отка


Похоже онлайн трансляция была
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  Ал 20.07.2018 в 17:58:42   # 686411
Цитата: МишкаНаСевер от 20.07.2018 17:31:29
Quote:
Туземцу несколько раз оставляли мачете, семена и топоры, но он отказывался их брать.

Специалисты из Национального фонда индейцев считают, что в джунглях на территории Бразилии живут примерно 113 изолированных от цивилизации племен. Пока удалось подтвердить существование только 27 из них. Хотя языки племен принадлежат к одной группе, они могут разительно различаться в зависимости от региона.
https://lenta.ru/news/2018/07/20/last/
Владимир Гудков
20.07.2018 в 16:04
1
Его племя начали уничтожать фермеры и лесорубы ....колхозы и коллективизации отдыхают .
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  МишкаНаСевер 20.07.2018 в 18:18:10   # 686415
Цитата: Ал от 20.07.2018 17:58:42


я про то, что фраза обрывается - туземец походу заприметил журналиста
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