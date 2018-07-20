Выживающий в джунглях одинокий туземец впервые попал на видео

Туземцу несколько раз оставляли мачете, семена и топоры, но он отказывался их брать.
Специалисты из Национального фонда индейцев считают, что в джунглях на территории Бразилии живут примерно 113 изолированных от цивилизации племен. Пока удалось подтвердить существование только 27 из них. Хотя языки племен принадлежат к одной группе, они могут разительно различаться в зависимости от региона.
https://lenta.ru/news/2018/07/20/last/
Владимир Гудков
20.07.2018 в 16:04
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Его племя начали уничтожать фермеры и лесорубы ....колхозы и коллективизации отдыхают .