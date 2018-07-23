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Портативный реактивный двигатель на ноги
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danilov 23 Июля 2018 в 09:53:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 23.07.2018 в 10:15:51   # 686659
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  Kukaracha 23.07.2018 в 10:33:06   # 686660
Запакуйте мне одну пожалуйста, пока я ищу способ продать почку и пол печени
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  Дядя Нурик 23.07.2018 в 11:32:52   # 686670
Запата- красавчик Нравятся его разработки. Вот бы у нас были такие умы. Чем 500 лямов на арбат тратить, лучше бесплатные курсы робототехники открывали, таланты развивали бы.
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  Ал 23.07.2018 в 11:46:33   # 686673
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