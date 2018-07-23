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danilov 23 Июля 2018 в 10:23:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pancho S 23.07.2018 в 10:48:08   # 686664
Щас затолкает под кирпич и штрафанёт
а так- молодец
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  DrAnDuLeT 23.07.2018 в 11:26:04   # 686669

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  odysssey 23.07.2018 в 12:06:46   # 686675
Медальку ему дайте золотую, заслужил!
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